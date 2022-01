Voliči SMK a Mostu-Híd si musia podľa Berényiho na seba zvyknúť, ich spor bol veľmi silný a dlhodobo sa zanedbával

Zjednotenej maďarskej strane Aliancia – Szövetség, ktorá vznikla vlani v októbri, sa zatiaľ nedarí usídliť nad hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Jej popularita sa pohybuje okolo päť percent alebo aj nižšie. Podľa sociológa Václava Hřícha sa spojenie maďarských strán udialo len nedávno a je ešte „príliš mladé“.

Člen predsedníctva Aliancie József Berényi agentúre SITA povedal, že „to chce čas“ a voliči Strany maďarskej komunity (SMK) a Mostu-Híd si musia na seba zvyknúť napriek tomu, že „dvanásťročný spor medzi nami bol veľmi silný a rozdelil rodiny a priateľstvá“.

Viacero dôvodov podpory Aliancie

Alianciu vytvorili po dlhých rokovaniach SMK, Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť vlani v októbri. Berényi vymenoval viacero dôvodov, ktorými si vysvetľuje aktuálnu podporu Aliancie. Poukázal na to, že sa vlastne zrušili dve politické značky, a to SMK, ktorá oslovovala štyri percentá voličov a Most-Híd, naposledy dve percentá voličov. Ako ďalší dôvod spomenul, že dlho trval proces dohody o vzniku miestnych organizácií Aliancie na základe spojenia troch strán.

„Len 30. decembra sme sa dohodli, ako budú vyzerať miestne organizácie. Zatiaľ je otázne, ako budú vyzerať okresné organizácie,“ priblížil Berényi s tým, že pre menšinovú stranu sú miestne a okresné organizácie nesmierne dôležité. „My nie sme len marketingová strana pre parlamentné voľby, ale aj regionálna strana s miestnym vplyvom. Keby to tak nebolo, SMK by už dávno neexistovala, lebo nás podržala naša reprezentácia na miestnej, regionálnej a európskej úrovni,“ zdôraznil.

Konštruktívna opozícia

Za dôležitú otázku považuje, že ako mimoparlamentná strana by mala byť konštruktívnou opozíciou. „Nevieme byť hlasnejší ako Smer alebo Hlas, lebo nie sme v parlamente. Naša budúcnosť je v tom, aby sme našli témy, ktorými sa vláda nezaoberá alebo ich zanedbáva a cez tieto témy prezentovať Alianciu. Najmä do decembra sme to nerobili,“ povedal Berényi a dodal, že sa to netýka len národnostných tém.

Poznamenal tiež, že sa zanedbal dvanásťročný spor medzi SMK a Mostom-Híd, ktorý sa nedá zo dňa na deň vyriešiť. Doplnil, že zažil aj spájanie maďarských strán v roku 1998. Vtedy si boli podľa Berényiho osobnostne aj tematicky blízke.

Strana viac-menej bez konkurencie

Agentúra Focus v prieskume pre televíziu Markíza ešte začiatkom vlaňajšieho septembra namerala Aliancii podporu 5,5 percenta. V novembri to bolo 4,4 percenta. Ďalšia agentúra Ako vlani v decembri v prieskume pre televíziu Joj zistila podporu 3,7 percenta. V najnovšom januárovom prieskume Ako by Alianciu volili 4 percentá opýtaných. Pre stranu viac-menej bez konkurencie by teda nemal byť problém dostať sa do parlamentu.

Maďarské strany uvažovali o spoločnom postupe niekoľko rokov. „Jedna z príčin nedostatočnej podpory je, že voliči dlho čakali, kedy dôjde k zjednoteniu síl. V posledných parlamentných voľbách malo veľmi silné čísla na južnom Slovensku OĽaNO. Zdá sa, že voliči maďarských strán ako keby ochutnali možnosť voliť aj inú stranu a potom sa dôvera späť získava oveľa náročnejšie a dlhšie to trvá,“ povedal sociológ Hřích.

Podľa neho aj názorová jednota v strane nie je taká, ako sa čakalo. „Bol tam jemný rozkol na tému podpory predvolebných zhromaždení pred maďarskými voľbami,“ podotkol sociológ. Myslí si, že pre Alianciu bude dôležité, ako dopadnú komunálne voľby. „Tie by mohli trochu zlepšiť jej pozíciu. Voliči by si mohli povedať, že tá strana je relevantná, funguje a má za sebou nejaký úspech,“ uzavrel sociológ.