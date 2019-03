Volil aj farmár Konečný, ktorý chcel tiež kandidovať na post prezidenta

HORNÁ KRUPÁ 16. marca (WebNoviny.sk) – Právo voliť prezidenta v sobotu využil aj Martin Konečný, farmár z Hornej Krupej v okrese Trnava. Konečný mal ambíciu, aby medzi kandidátmi na prezidenta bolo aj jeho meno.

Odovzdal v Národnej rade SR petičnú listinu s podpismi voličov za jeho kandidatúru, bolo ich však príliš málo, a tak nesplnil stanovené podmienky. Na zaregistrovanie mu chýbalo z potrebných 15-tisíc podpisov viac ako 14 800.

Jeho pokus nebol recesiou

Konečný odmieta, že by jeho pokus o kandidatúru bol recesiou. Vysvetľuje, že mal zlé informácie o termíne, do ktorého bolo treba petičné hárky odovzdať.

O tom, že post prezidenta si váži, svedčí aj to, že do volebnej miestnosti v Hornej Krupej meral cestu dlhú štyristo kilometrov, keďže má víkendový program v Rakúsku. Po vhodení hlasovacieho lístka meral ďalších štyristo kilometrov späť na miesto víkendového pobytu.

O hlasy voličov sa chcel uchádzať preto, lebo mu medzi kandidátmi chýba obyčajný človek, ktorý by mal naozaj blízko k obyčajným ľuďom. „Mám také isté problémy ako každý občan tejto republiky a nezabudol by som na to. Keď je niekto v nejakej vyššej funkcii, zabúda na obyčajného človeka. Takého, ktorý žije napríklad v Hornej Krupej,“ povedal farmár, ktorý chová štyridsať kráv.

Nabudúce začne zbierať podpisy skôr

Napríklad poslanci Národnej rady SR sú podľa neho odstrihnutí od problémov bežných ľudí. Myslí si to aj po vlastných skúsenostiach z parlamentu, kde ho ochrankári usmerňovali, kde sa môže a kde sa už nemôže pohybovať. Keď poslancov požiadal o podporu jeho kandidatúry, drvivá väčšina z nich si podľa neho elektronickú poštu ani neotvorila.

Aj keď ten najlepší kandidát Konečnému na hlasovacom lístku chýbal, predsa len si jedno meno vo voľbách vybral. Verí, že o päť rokov už obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť krúžkovať aj jeho. Po tohtoročnej skúsenosti je poučený, že so zbieraním podpisov musí začať oveľa skôr.

