Volko sa bude na hlavnú sezónu pripravovať v Portugalsku, teší sa najmä na tréningy v piesku

Slovenský elitný šprintér Ján Volko už v nedeľu cestuje na sústredenie do Portugalska a na hlavnú sezónu sa tam bude pripravovať až do 4. mája. Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka sa bude pripravovať v meste Monte Gordo.

Solídne zázemie

„Príprava na leto ide zatiaľ hladko, tréningy zvládam bez komplikácií. Verím, že to takto ostane naďalej aj na sústredení. Už sa nesmierne teším na tréningy v piesku,“ povedal 25-ročný bratislavský rodák Volko pre odletom do Portugalska, cituje ho oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

V rovnakej lokalite sa Volko v minulosti pripravoval už viackrát. „Ak to dobre počítam, pôjdeme tam už štvrtý raz. Vždy sme tam mali v dobrom hoteli s kvalitnou stravou solídne zázemie so stabilným počasím a kvalitné tréningové možnosti nie iba na štadióne, ale aj na dlhých, rovných a širokých plážach, ktoré ponúkajú nekonečné možnosti na rôzne šprintérske a odrazové cvičenia v piesku, ku ktorým sa teraz v príprave vrátime po ročnej pauze. Cestičky v okolitých lesíkoch využijeme na tempové úseky. Všetko, vrátane možností na regeneráciu, je relatívne na dosah,“ informoval držiteľa medailového kompletu z halových majstrovstiev Európy.

Tréningy v pieskových dunách

Na juh Portugalska cestuje Volko preto, lebo jeho tréneri usúdil, že sa musí vrátiť k príprave v pieskových dunách. „Chceme naberať prirodzenú silu v pieskových dunách. S takouto prípravou máme z minulosti dobré skúsenosti. Ak sme chceli minimalizovať Jankove problémy s chrbtom, museli sme hľadať iný spôsob získavania sily a toto sa nám javila ako dobrá alternatíva,“ uviedla Volkova trénera Naďa Bendová podľa atletika.sk.

Prezradila tiež, že prioritou jej zverenca bude v lete 2022 dvojstovka a v tejto disciplíny sa pokúsi o postup do finále na augustových ME v nemeckom Mníchove.

Postup na MS do USA

Ďalším vrcholom letnej sezóny budú v júli majstrovstvá sveta v americkom Eugene a aj tam by Volko rád súťažil. „Kvalifikovať sa na MS bude extrémne náročné, podobne ako na olympiádu. Navyše, mítingov s dvojstovkou v programe je relatívne málo, nemôžem si veľmi vyberať. Verím však, že sa mi napokon podarí dostať na ME i MS. Dúfam, že mi k tomu pomôže i rozhodnutie zamerať sa len na jednu disciplínu. Mentálne som pripravený na ťažké štvrťkárske tréningy, ktoré by mi mali pomôcť k dobrým výkonom na polovičnej trati,“ dodal Volko podľa SAZ.