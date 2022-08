Volko sa v Bavorsku neprebojoval do finále na 200 m, od postupu ho delila jediná stotina sekundy

Elitný slovenský šprintér Ján Volko k štvrtej priečke na stovke pridal na majstrovstvách Európy v atletike v nemeckom Mníchove deviatu pozíciu na 200 m. Dvadsaťpäťročný Bratislavčan sa v Bavorsku neprebojoval do finále dvojstovky, od postupu medzi elitné okteto ho delila len jedna stotina sekundy.

Držiteľ medailového kompletu zo šprintu na 60 m na halových ME Volko obsadil vo štvrtkovom večernom treťom semifinále štvrté miesto výkonom 20,39 s, čo je jeho tohtosezónne maximum. Cennejšie je o to viac, že ho dosiahol na vlhkom povrchu, keďže pred semifinále dvojstovky mužov v Mníchove pršalo. Z poludňajšieho rozbehu postupoval Volko časom 20,48 s.

Iba stotinku pred Volkom dobehol Španiel Pol Retamal, ktorý sa do finále dostal na základe času spolu s Blessingom Akwasim Afrifahom z Izraela.

Zaujímavosťou je, že ak by sa Volko predstavil v druhom semifinále a dosiahol uvedený výkon, dostal by sa do finále z druhej priečky. Do boja o medaily sa z každého z troch semifinále dostali najlepší dvaja na základe umiestnenia a k ním sa pridali ešte dvaja šprintéri podľa časov.