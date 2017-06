Volkovi chýbali sily a Hrašnová je sklamaná, slovenskí atléti a ich výroky na mítingu P – T – S

ŠAMORÍN 17. júna (WebNoviny.sk) – Výroky slovenských atlétov na 52. ročníku mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft v Šamoríne:

Nikola Lomnická (kladivo žien, 7. miesto výkonom 64,17 m): „Počasie mi veľmi neprekážalo, aj keď bol silnejší vietor. Nie som spokojná, určite mám na lepší výkon. Na pretekoch však asi veľmi chcem, a potom sa mi kazí technika.“

Martina Hrašnová ( kladivo žien, 8. miesto výkonom 60,88 m): „Veľmi ma mrzí, že to bolo až také zlé, no poveternostné podmienky ideálne. V tréningoch som nehádzala zle, ale oproti štandardu mám za sebou približne desatinu hodov. Som sklamaná, ale čo sa dá robiť. Stále nie som fit, robím čo môžem.“

Lucia Hrivnák Klocová (odovzdali jej dodatočný bronzu na 800 m z ME 2010): „Vybehli mi slzy, pretože som dostala originálny darček. Veľmi sa teším, že som získala túto medailu, pretože mám v živej pamäti, že vtedy mi cenný kov unikol veľmi tesne o pár stotín. Mám radosť, že som medailu získala čistou cestou, ako všetky, ktoré mám doma.“

Tomáš Veszelka (trojskok mužov, 3. miesto výkonom 16,36 m): „Som veľmi prekvapený, že som skončil tak ďaleko. Výborne sa mi však behalo a dopredu ma hnali aj priaznivci. Škoda druhého pokusu, tam som skočil 16,50, ale s prešľapom.“

Bezeková chce zlepšiť osobné maximum

Alexandra Bezeková (200 m žien, 4. miesto výkonom 23,67 s): „Chcela som bežať rýchlejšie, ale v takom silnom protivetre v úvode sa to nedá. Môj cieľ bol zlepšiť si osobné maximum.“

Ján Volko (200 m mužov, 3. miesto výkonom 20,58 s): „Na viac to dnes nešlo. Bol to boj s vetrom, nie som zvyknutý na taký silný. Favoriti ma potiahli vpred, ale v závere mi chýbali sily a ušli mi.“

Alexandra Štuková (800 m žien, 8. miesto výkonom 2:05,89 min): „V úvode pretekov som sa držala v závese, pretože som sa chcela vyhnúť vetru. Kateřina Hálová nasadila primerané tempo, ale vietor bol nepríjemný. S časom nie som spokojná, no na dané počasie je to fajn.“

Repčík sa nechce porovnávať s Amosom

Marcel Lomnický (kladivo mužov, 3. miesto výkonom 74,86 m): „Bolo to extrémne náročné. Nie je to ono, ako keď je horúco. Kruh je síce vybrúsený, ale stále ešte pomalý. Celkovo sme mali ťažké podmienky. Napriek tomu si myslím, že som dosiahol hodnotný výkon.“

Jakub Bottlík (400 m prek. muži, 7. miesto výkonom 53,59 s): „Pred dvoma týždňami som sa dozvedel o tomto štarte, tak som sa na to trochu pripravoval. Bežať s týmito borcami je veľká skúsenosť. Rovnako ako pred rokom aj teraz mi to dalo veľmi veľa.“

Jozef Repčík (800 m mužov, 9. miesto výkonom 1:48,27 min): „Tento čas nie je to, v čo som dúfal. Neviem, prečo sa to stalo, prišiel som sem nabudený. Škoda vetra, ale aj s ním sa dá behať, čo dokázal víťazný Nijel Amos. Musím byť realista, asi sa nemôžem porovnávať s olympijským medailistom.“

Velďáková robila prešľapy

Iveta Putalová (400 m žien, 6. miesto výkonom 53,54 s): „Fúkal silný vietor, ale aj takéto nepriaznivé počasie patrí k tomuto športu. Snažila som sa o čo najlepší čas a limit na MS, takýto vietor však bol nad moje možnosti. Chcela som sa čo najviac potiahnuť za kvalitnými súperkami.“

Matúš Bubeník (výška mužov, 7. miesto výkonom 215 cm): „Bol to môj prvý štart, z mojej strany to bolo také ‘unavené‘. Skončili sme hrubú prípravu a telo sa do toho potrebuje dostať. Cítim sa dobre a myslím si, že to pôjde nahor. Čakal som, že dosiahnem viac, pred domácim publikom som sa chcel ukázať.“

Jana Velďáková (diaľka žien, 3. miesto výkonom 644 sm): „Boli to nervy. Milimetrové prešľapy akoby som priťahovala a začali sa stávať mojou súčasťou. Cítila som sa fajn, no ku koncu súťaže mi dochádzali sily.“