Volkovi na postup z rozbehov chýbala stotina, Bolt zabehol ôsmy najlepší čas

LONDÝN 4. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Ján Volko (BK HNTN Bratislava) začal svoje premiérové účinkovanie na XVI. majstrovstvách sveta v atletike v Londýne fantasticky.

Vyhral III. kvalifikačný beh na 100 m v novom slovenskom rekorde 10,15 sekundy (vietor +0,9 m/s) a jasne postúpil do rozbehov medzi 48 najlepších. Dvadsaťročný Bratisavčan svoje vlastné predošlé maximum z 5. 6. 2017 z Odložilovho memoriálu v Prahe zlepšil o jednu stotinku.

Na štarte zaspal

V rozbehoch, hodinu a štvrť po úspešnej kvalifikácii, sa mu už tak nedarilo, v druhom zo šiestich finišoval šiesty za 10,25, keď len o 5 tisícin prehral duel o piatu priečku s Callenderom z Trinidadu a Tobaga. Celkovo skončil na veľmi solídnom 28. mieste, pričom na postup do semifinále s časom mu chýbala jediná stotinka. Posledný s časom totiž išiel ďalej Švajčiar Alex Wilson za 10,24. Z každého zo šiestich rozbehov postúpili do sobotného semifinále priamo prví traja a dvadsaťštvorku najlepších doplnili ešte šiesti s najlepšími časmi.

Vo Volkovom druhom rozbehu zvíťazil niekdajší majster sveta do 17 rokov Japonec Sani Brown, ktorý si časom 10,05 vyrovnal osobný rekord, za ním skončil exmajster sveta Yohan Blake z Jamajky (10,13) a ako tretí si vybojoval priamy postup Číňan Čen-jie Sie (10,13). Štvrtý bol Turek jamajského pôvodu Emre Barnes (10,22). „Nebolo to ideálne, na štarte som trochu zaspal. Sú to však majstrovstvá sveta, som rád, že som sa vôbec dostal do rozbehov,” vravel Ján Volko pre Top Athletics po rozbehoch na stovke.

Bolt vyhral posledný rozbeh

Najlepší v rozbehoch bol v osobnom rekorde 9,99 Jamajčan Julian Forte pred lídrom tohtoročných svetových tabuliek Christianom Colemanom z USA (10,01). Najrýchlejší muž planéty a 11-násobný majster sveta Usain Bolt, ktorý sa v Londýne lúči s kariérou, vyhral posledný šiesty rozbeh za 10,07, čo bol ôsmy najlepší čas. Ján Volko bol po Adamovi Závackom, ktorý sa predstavil v Moskve 2013 (vypadol v rozbehoch, skončil celkovo 46.), len druhý Slovák v štartovke stovky na MS v histórii.

Dvadsaťročný Volko dosiahol v Londýne najlepší výkon spomedzi všetkých účastníkov kvalifikácie, druhý najrýchlejší bol Turek Emre Barnes (pôvodne Jamajčan Winston Barnes), ktorý bol o 7 stotín pomalší (10,22). Z každého zo štyroch kvalifikačných behov postupovali priamo prví traja plus ďalší dvaja s najlepšími časmi. Majster Európy do 23 rokov na 200 m Volko odštartoval v III. kvalifikačnom behu výborne (reakcia 0,156), od úvodných metrov si získaval náskok a triumfoval o 8 stotín pred Burkom z Barbadosu a aj tretí v cieli Mohammedom zo Saudskej Arábie dosiahol rovnaký výkon.

Prvý titul pre miláčika publika

„Je to naozaj rýchla dráha, rekord som nečakal, je to pre mňa ako sen. Cítil som sa uvoľnený, nemusel som šprintovať nadoraz. Verím, že v rozbehoch to bude ešte lepšie,“ uviedol Ján Volko vo „fleš“ interview po kvalifikačnom behu.

Prvý titul na londýnskom šampionáte si vybojoval v behu na 10 000 m miláčik publika Mo Farah, ktorý utvoril svetový výkon roka 26:49,51 min. V zdrvujúcom finiši (posledný kilometer pod 2:30 min!) nedal šancu Afričanom. Až sedmička vytrvalcov sa dostala pod 27 minút. Tridsaťštyriročný Farah získal na MS na 10 000 m zlatý hetrik (2013, 2015, 2017) a okrem toho má aj tri zlaté na 5000 m (2011, 2013, 2015). Rodák zo somálskeho Mogadiša sa na MS v Londýne lúči s kariérou dráhového bežca.

Piatkové kvalifikácie priniesli viacero prekvapení, najväčšie na úkor olympijských šampiónov z USA. Šampiónka z Londýna 2012 Jenn Suhrová nedala v žrdi svoj základ 455 cm a víťaz diaľky na OH v Londýne Jeff Henderson skončil v kvalifikácii až 17. výkonom 784 cm.

MS V ATLETIKE 2017

finálové výsledky

MUŽI

10 000 m: 1. Farah (V. Brit.) 26:49,51 – svetový výkon roka, 2. Cheptegei (Ug.) 26:49,94, 3. P. Tanui 26:50,60, 4. Karoki (obaja Keňa) 26:52,12, 5. Yimer (Et.) 26:56,11, 6. Kamworor (Keňa) 26:57,77.

Kvalifikačné výsledky

MUŽI

diaľka (limit 805 cm, do finále postúpili): Juška (ČR) 824, Massó (Kuba) 815, Samaai 814, Manyonga (obaja JAR) 812, Tornéus (Švéd.) 807, Meňkov (Rus.) 807, LAwson (USA) 805, Lasa (Urug.) 796, Forbes (Jam.) 793, Ťia-nan Wang (Čína) 792, Lapierre (Aus.) 791

disk (limit 64,50 m, do finále postúpili): Stahl (Švéd.) 67,64, Gudžius 67,01, R. Harting (Nem.) 65,32, Malachowski (Poľ.) 65,13, Dacres (Jam.) 64,82, Finley (USA) 64,76, Pettersson (Švéd.) 63,89, Urbanek (Poľ.) 63,67, Kanter (Est.) 63,61, Weisshaidinger (Rak.) 63,57, Parellis (Cyp.) 63,36, Smikle (Jam.) 63,23

100 m – kvalifikácia, III. beh (+0,9 m/s): 1. JÁN VOLKO (SR) 10,15 – rekord SR a postúpil do rozbehov (1. celkovo v kvalifikácii), 2. Burke (Barb.) 10,23, 3. Mohammed (Saud. Ar.) 10,23, 4. Palacios (Hond.) 10,73, 5. Bui Ba (Viet.) 10,76, 6. Gilani (Afg.) 11,13, 7. Maunikeni (Šalam. ostr.) 11,31.

100 m – rozbehy, II. (-0,6 m/s): 1. Sani Brown (Jap.) 10,05, 2. Y. Blake (Jam.) 10,13, 3. Čen-jie Sie (Čína) 10,13, 4. Barnes (Tur.) 10,22, 5. Callender (Trin. a T.) 10,22, 6. JÁN VOLKO (SR) 10,25 – nepostúpil do semifinále (28. celkovo v rozbehoch), 7. Lima (Portug.) 10,41, 8. Riffayn (Komory) 10,72.

ŽENY

žrď (limit 460 cm, do finále postúpili): Stefanídiová (Gréc.) 460, Ryzihová (Nem.), S. Morrisová (USA), Peinadová (Venez.), Newmanová (Kan.), Y. Silvová (Kuba), Büchlerová (Švajč.), Bengtssonová (Švéd.), Mullinová (Rus.) všetky 455, Newellová (Kan.), Bradshawová (V. Brit.), McCartneyová (N. Zél.) všetky 450