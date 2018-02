Volkovi o stotinku ušlo finále v halovej „Diamantovej lige“

KARLSRUHE 3. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko (BK HNTN Bratislava) finišoval v I. rozbehu na 60 m na halovom atletickom mítingu v nemeckom Karlsruhe na 5. mieste časom 6,68 sekundy a o jedinú stotinku mu ušiel postup do finále.

Volko aj po zranení členka, pre ktoré minulú nedeľu vynechal míting Elán v Bratislave, dosiahol voj siedmy najlepší výkon v kariére. Zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko doplatil na slabší štart a hoci v závere súperov mohutne doťahoval, na lepšie ako 5. miesto a celkovo desiate to nestačilo.

Zranenie členka ho nevyradilo z prípravy

Volkov rozbeh vyhral Španiel kubánskeho pôvodu Yunier Pérez za 6,56 pred Rodgersom z USA (6,60), Nemcom pôvodom z Nigérie Emeliezem (6,66) a Tumim z Talianska, ktorý takisto ako slovenský rekordér dosiahol 6,68 sekundy. Víťaz druhého rozbehu, ázijský halový rekordér (6,50) Su Ping-tchien z Číny bol v rozbehoch najrýchlejší časom 6,53, posledný postupujúci do 8-členného finále bol piaty z druhého behu, nemecký rekordér na 60 (6,50) a 100 m (10,01) Julian Reus časom 6,67.

„Teším sa najmä z toho, že zranenie členka Janka nevyradilo z prípravy a pretekov na dlhšie obdobie. Pri tomto návrate sa trochu obával, čo prinesie, no akékoľvek obavy už treba dostať z hlavy preč. Na štarte Janko výrazne zaostal aj napriek solídnej štartovej reakcii. V polovici trate strácal na Taliana Tumiho azda aj dva metre, no napokon dobehli v rovnakom čase. Žiaľ, šesťdesiatka je príliš krátka na to, aby šprintér eliminoval stratu zo štartu,“ citovala Volkovu trénerku Naďu Bendovú internetová stránka Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Tretí štart v sezóne

Sobotný štart bol Volkov tretí v tohtoročnej halovej sezóne. V Ostrave 6. 1. zabehol 60 m za 6,77 a 6,73, 300 m za 33,93 a 25. 1. tiež v Ostrave 60 m za 6,65 a 6,63. Míting v Karlsruhe bol prvým podujatím 6-dielneho prestížneho seriálu IAAF World Indoor Tour, čo je akási halová obdoba Diamantovej ligy IAAF. Ďalší štart čaká slovenského šprintéra v utorok 6. februára v Düsseldorfe na druhom podujatí IAAF World Indoor Tour.