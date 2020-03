Volkswagen prerušil výrobu na dva týždne, zamestnanci dostanú náhradu mzdy

Spoločnosť Volkswagen Slovakia prerušila svoju výrobu od utorka (17. marca) predbežne na dva týždne. Najväčšia slovenská automobilka tým podľa zverejnených informácií reaguje na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom a dočasnou odstávkou výroby prispieva k spomaleniu šírenia nákazy.

Nejde o dodatočnú dovolenku

„Spoločnosť sa rozhodla prerušiť výrobu aj s ohľadom na črtajúci sa prepad dopytu na trhu s vozidlami, pričom zároveň narastá riziko pri zásobovaní dielmi i na strane dodávateľskej siete,“ uviedla hovorkyňa fabriky Lucia Makayová.

S odbormi sa pritom automobilka dohodla, že tisíce zamestnancov výrobnej i nevýrobnej oblasti zostanú doma s náhradou mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. „Dôležité je uvedomiť si, že nejde o dodatočnú dovolenku. Preto očakávame, že sa budú všetci správať zodpovedne a dodržiavať obmedzenia sociálneho kontaktu a všetky preventívne opatrenia a nariadenia vlády,“ uviedol k súčasnej situácii predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

Veľmi ťažký rok

Koncern v utorok informoval, že pozastaví produkciu vo väčšine svojich závodov. Podľa agentúry DPA, ktorá citovala zástupcov zamestnancov, bude vo väčšine z nich posledná pracovná zmena pred prerušením výroby v piatok. Šéf Volkswagenu Herbert Diess vyhlásil, že rok 2020 je veľmi ťažký a pandémia koronavírusu predstavuje neznáme prevádzkové a finančné problémy. Finančný riaditeľ Frank Witter v súvislosti s vplyvom šírenia koronavírusu na globálnu ekonomiku povedal, že nie je jasné, ako vážne a ako dlho to bude ovplyvňovať Volkswagen Group.

Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.