Volkswagen prerozdelí produkciu do závodov po celom svete, so Slovenskom už podpísal dohodu

Atmosféra počas rokovania predsedu vlády SR a ministra financií SR so zástupcami Volkswagen Slovakia v rámci podpísania Spoločného vyhlásenia zámerov, v preklade Letter of Intent to Invest, v ktorom plánujú investovať do roku 2025 minimálne 500 miliónov eur a zachovať celkový počet zamestnancov, aký mala ku koncu júna 2020, minimálne na rovnakej úrovni až do roku 2023. V súvislosti s novým projektom sa tiež počíta s vytvorením približne 2000 pracovných miest a podporou výstavby nájomných bytov. Bratislava 7. júl 2020. Foto: SITA/Úrad vlády SR