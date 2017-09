Volkswagen Slovakia odštartoval výrobu novej generácie Porsche Cayenne

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Z výrobnej linky bratislavského závodu Volkswagen Slovakia (VW SK) začali v týchto dňoch schádzať prvé sériové vozidlá Porsche Cayenne. Ide o prvý model značky Porsche kompletne vyrábaný na Slovensku.

„Bratislavský závod VW SK patrí vďaka výrobe vozidiel najvyššej kvality medzi najvýznamnejšie závody značky a koncernu Volkswagen. Umiestnenie kompletnej výroby novej generácie Porsche Cayenne do Bratislavy významne prispeje k perspektívnym a stabilným pracovným miestam,“ uviedol predseda predstavenstva VW SK Ralf Sacht.

Prácu nájdu stovky ľudí

S príchodom novej generácie Porsche Cayenne bola rozšírená výroba na tri segmenty. Pre vozidlo sa lisuje priamo v Bratislave 13 dielov, ktoré smerujú do novej karosárne. Tam sú pomocou približne 650 robotov spájané spolu s ďalšími dielmi do kompletnej karosérie.

Novinkou je výroba podvozkov, ktorá je umiestnená v novopostavenej montážnej hale, kde sa vozidlo kompletizuje do finálnej podoby. Celková výška investícií do nových výrobných hál a nových technológií dosiahla vyše 800 mil. eur. Od začiatku minulého roka prijal VW SK 1900 zamestnancov, ďalšiu tisícku plánuje zamestnať do konca roka.

Na Slovensku vyrobili vyše 5 miliónov vozidiel

V súčasnosti bratislavský závod VW SK produkuje šesť modelov piatich značiek pod jednou strechou. Sú to Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen up! vrátane čisto elektrickej verzie Volkswagen e-up!, SEAT Mii a ŠKODA Citigo. Zároveň sa intenzívne pripravuje na výrobu tretej generácie Volkswagen Touareg a úplne nového modelu Audi Q8.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac než päť miliónov vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Zamestnáva 12 700 ľudí. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.