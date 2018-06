Volkswagen Slovakia vyplatí zamestnancom na trinástom plate najvyššiu sumu v histórii podniku

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 15 miliónov eur vyplatí Volkswagen Slovakia svojim zamestnancom na trinástom plate. Tento plat dostanú zamestnanci na účet začiatkom júla v rámci júnovej výplaty vo výške 60 % ich priemernej mesačnej mzdy.

Príspevok na dovolenku

Zamestnancom, ktorí pracujú vo firme viac ako 10 rokov, sa príspevok zvyšuje až na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť Volkswagen Slovakia v tlačovej správe. Podľa predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia Ralfa Sachta ide o najvyššiu celkovú sumu za 13. plat v celej histórii podniku.

Okrem trinásteho platu dostávajú kmeňoví zamestnanci aj príspevok na dovolenku. Výška spomenutého príspevku na dovolenku sa podľa Volkswagen Slovakia pohybuje od 300 do 700 eur v závislosti od počtu detí zamestnanca. Spoločnosť so sídlom v bratislavskej Devínskej Novej Vsi vyplatí svojim zamestnancom taktiež 14. plat, a to začiatkom decembra spolu s novembrovou mzdou.

Najväčší prispievateľ do verejného rozpočtu

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5 miliónov vozidiel a je najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov, keď len minulý rok odviedol na daniach a odvodoch viac ako 248 miliónov eur.

Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už 4,35 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.