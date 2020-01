Volkswagen Slovakia žiada od štátu investičnú pomoc vyše viac ako päť miliónov eur

Volkswagen Slovakia žiada od štátu investičnú pomoc vo výške viac ako 5 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Chce ňou podporiť svoju investíciu vo výrobnom závode v Martine za 14,4 mil. eur, ktorá sa týka vybudovania nových kapacít pre podporu rozvoja elektromobility.

Ako sa ďalej uvádza v návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR do pripomienkového konania, využívanie výrobných technológií inteligentného priemyslu významne podporí konkurencieschopnosť martinského závodu.

„Investícia zodpovedá snahe vlády SR o zvyšovanie úrovne pridanej hodnoty výroby áut a ich komponentov. Produktová orientácia na oblasť elektromobility zabezpečuje udržateľnosť investície z dlhodobého hľadiska,“ konštatuje sa v materiáli s tým, že rezort hospodárstva odporúča túto investíciu podporiť.

Preškolenie zamestnancov

V priamej súvislosti s investíciou vznikne v roku 2021 v martinskej fabrike 18 nových pracovných miest, pričom 162 zamestnancov bude preškolených a prevedených z existujúcej prevádzky do novej výroby.

Vytvorené pracovné miesta budú podľa zverejneného návrhu zahŕňať predovšetkým vysokokvalifikované pozície, ako napríklad špecialista výroby, špecialista v oblasti normalizácie, PLC programátor, aplikačný programátor, pracovník v oblasti rádiometrie či spektrometrie.

Záväzok udržať pracovné miesta

Volkswagen Slovakia sa zároveň zaviazal udržať 884 pracovných miest. Práce na investičnom zámere začali v novembri 2019. Ich ukončenie je naplánované na koniec roka 2022 a dosiahnutie plnej kapacity predpokladá firma v roku 2023. Rozšírenie kapacity prebehne v existujúcej prevádzkarni v existujúcej výrobnej hale.

Výrobný závod Volkswagenu v Martine vznikol v roku 2000, pričom od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na produkciu komponentov pre prevodovky, podvozky a motory. Od roku 2016 sa závod orientuje aj na výrobu komponentov pre motory a v roku 2017 sa produktové portfólio v martinskom závode rozšírilo o výrobu ozubených vencov diferenciálu.

Komponenty vyrábané v tomto závode sa montujú do viac ako 60 modelov značiek Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, Audi, Seat, Škoda a Porsche. Viac ako 90 % produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku. Zvyšnú časť produkcie využíva do svojich prevodoviek bratislavský závod Volkswagenu. V roku 2018 závod v Martine vyrobil 33,6 mil. komponentov.