Volvo Cars dá zbohom spaľovacím motorom a hybridom, od roku 2030 budú všetky autá čisto elektrické

Volvo Cars plánuje od roku 2030 vyrábať len elektromobily. Potom chce spoločnosť predávať iba čisto elektrické vozidlá a postupne vyradiť zo svojho globálneho portfólia všetky vozidlá so spaľovacím motorom vrátane hybridov.

Ako informovala firma, rozhodnutie vychádza z očakávania, že legislatíva, ako aj rýchle rozšírenie dostupnej nabíjacej infraštruktúry, urýchlia prijatie čisto elektrických automobilov zo strany zákazníkov.

Posun na stranu úplnej elektrifikácie je spojený so zvýšeným zameraním na online predaj. Všetky čisto elektrické modely budú k dispozícii iba online.

„Aby sme zostali úspešní, potrebujeme rásť a byť ziskoví. Takže namiesto toho, aby sme investovali do zmenšujúceho sa odvetvia, rozhodli sme sa investovať do budúcnosti – do elektrickej a online budúcnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ Hakan Samuelsson.