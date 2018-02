Vonnová nezvládla svoju olympijskú derniéru, v Pjongčangu sa však zapísala do histórie

PJONGČANG 22. februára (WebNoviny.sk) – Americká lyžiarka Lindsey Vonnová vo štvrtok uzavrela svoju olympijskú kariéru. Posledné vystúpenie pod piatimi kruhmi jej nevyšlo podľa predstáv, vo štvrtkovej alpskej kombinácii viedla po zjazde, ale nezvládla slalomovú časť a preteky nedokončila.

Napriek tomu sa v Pjongčangu zapísala do histórie. V Kórejskej republike získala bronz v zjazde a stala sa vo veku 33 rokov najstaršou medailistkou v odvetví v histórii zimných olympijských hier.

„Dala som do toho všetko, no Sofia bola lepšia a zaslúžene zvíťazila. Snažila som sa čo najviac potlačiť emócie, všetko som nechala hore na štarte,“ poznamenala po stredajšom zjazde Vonnová, ktorá priznala, že hoci by rada pokračovala, jej kariéra sa chýli ku koncu. „Najradšej by som lyžovala navždy, ale telo príliš bolí a nejde to,“ povedala Američanka pre BBC a dodala, že udržať ju v súťažnom dianí by mohol, snáď, iba medicínsky zázrak.

V Kórei získala do zbierky celkovo tretiu medailu, v minulosti bola zlatá v zjazde vo Vancouveri 2010 a v Kanade si vybojovala aj bronz v super G. Zimné olympijské hry 2014 vynechala pre vážne zranenie kolena, ktoré utrpela rok predtým na majstrovstvách sveta v rakúskom Schladmingu. „Počas hier v Soči som bola po druhej operácii kolena. Sledovala som ich v obývačke a nebolo mi príliš dobre,“ zaspomínala Vonnová na nepríjemné obdobie.

Špecialistka na kĺzavé disciplíny sa rozhodla vynechať sobotňajšiu tímovú súťaž v Pjongčangu a predstaví sa až v kolotoči Svetového pohára. V ňom má na konte 81 triumfov, suverénne najviac spomedzi žien. Za celkovým rekordérom, fenomenálnym Švédom Ingemarom Stenmarkom, zaostáva o päť prvenstiev. Podľa jej slov by si chcela pred koncom kariéry splniť ešte jeden sen – absolvovať preteky s mužmi.