Na Slovensku začína sezóna burčiaku, jeho cena bude oproti minulému roku vyššia

Burčiaková sezóna na Slovensku sa rozbehla a záujemcovia majú na jeho ochutnanie približne 10 týždňov so začiatkom najskôr po 15. auguste. Ako informuje Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) v tlačovej správe, burčiak je fenoménom strednej Európy a v ostatných krajinách sa nevyskytuje.

Hrozno poznačilo nedostatok vlahy

Na Slovensku ho ľudia obľubujú a vyrobí sa ho okolo 300-tisíc litrov ročne. Ceny burčiakov budú oproti minulému roku o niečo vyššie, v priemere o 5 až 7 %. Prispievajú k tomu vyššie náklady na jeho výrobu – zvýšené ceny energií, nafty a ľudskej práce.

Tento rok vinári termín zberu dodržali a už 15. augusta bolo možné ochutnať nápoj z čistého hrozna s obsahom alkoholu približne 5 až 7 % objemu a zvyškovým cukrom podľa chuti.

„Na začiatku jari sa vinohradníkom vyhli jarné mrazy, násada kvetov ukazovala na mimoriadne bohatú úrodu. Zlom prišiel v júli a to nielen kvôli dlhotrvajúcemu suchu, ale predovšetkým dlhotrvajúce horúčavy poznačili úrodu hrozna. Hrozno sa pri nedostatku vlahy začalo uzatvárať a prestalo živiny a energiu dávať do hrozna, ale snažilo sa zachrániť samé seba,“ popisuje priazeň, či nepriazeň počasia výkonná riaditeľka zväzu Jaroslava Kaňuchová Pátková s tým, že niektorí vinohradníci pristúpili k zavlažovaniu, tam kde ho majú vybudované, niektorí začali polovicu strapcov zhadzovať na zem, aby dozrelo do optimálnej zrelosti aspoň niečo.

O kvalite rozhodne september

„O celkovej kvalite ročníka rozhodne september a to, či bude daždivý alebo nám pomôže babie leto. Už teraz však vieme, že hrozna bude menej – odhadujeme asi o 10 %, a to nielen v kilogramoch úrody, ale očakáva sa aj nižšia výlisnosť. Hrozno tak bude oveľa koncentrovanejšie a preukáže sa majstrovstvo vinárov, ako si poradia s kvalitou,“ konštatoval prezident ZVVS Vladimír Mrva.