Návrh na zákaz nedeľného predaja je podľa SaS negatívny pre obe strany, rodiny budú mať problém s nákupom, tvrdí

Návrh na zákaz nedeľného predaja, ktorý predložil nezaradený poslanec NR SR Martin Čepček, je podľa tímlídra strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre hospodárstvo a poslanca NR SR Jána Oravca negatívna kombinácia vplyvu na podnikateľov, ale aj na spotrebiteľov. Okrem toho sa to deje krátko po tom, čo poslanci koalície spolu so Smerom schválili zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a v noci. Informoval o tom v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Problém s nákupom

„Poslanec Čepček chce svojim návrhom obmedziť ľudí slobodne sa rozhodnúť, kedy môžu ísť do obchodu. Zároveň im chce absurdne v súlade so svojim ideologickým presvedčením prikázať, čo a kedy majú robiť namiesto toho, aby im reálne v aktuálnej ťažkej dobe pomáhal. Výsledkom bude, že mnohé rodiny budú mať problém s nákupom, keďže nie každý to stihne cez týždeň či v sobotu, keď budú predajne preplnené,“ vysvetlil Ján Oravec.

Vyhľadávajú prácu v noci

Niektoré predavačky podľa SaS prácu v noci vyhľadávajú, nakoľko za ňu dostanú vyššie príplatky a cez deň sa môžu venovať rodine.

„Ak sa predaj zakáže, zarobia menej, čo ich vzhľadom na infláciu nepríjemne zabolí,“ poznamenal tímlíder SaS pre verejné financie a poslanec NR SR Marián Viskupič.

Podľa tímlídra SaS je celý nápad absurdný. A dodal, že nerozumie, prečo by mali prikazovať, zakazovať a rozhodovať za občanov. Posledné slovo by mal mať obchodník, ktorý sa rozhodne, či bude mať otvorené a na zamestnancoch, ktorým by odpracované dni navyše chýbali vo výplate.