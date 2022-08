Piva sme vypili najmenej za 30 rokov, ale stále sme v neslávnej Top 10 v rámci Európy

V roku 2021 vypil každý Slovák v priemere 120 krígľov piva, teda 60,2 litra. Spotreba piva sa tak medziročne prepadla o 12 percent, čo je najmenej za posledných 30 rokov.

Slovensko je v „TOP 10“

Tento prepad spôsobila pandémia COVID-19. V prvom roku pandémie, 2020, sa vypilo o 17 krígľov piva viac ako vlani. Na medzinárodný deň piva o tom v piatok v tlačovej správe informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

ŠÚ SR tvrdí, že Česká republika mala v roku 2020 najvyššiu spotrebu piva na obyvateľa v Európe, a to 135 litrov. Druhú najvyššiu spotrebu zaznamenalo Rakúsko, 100 litrov, a nakoniec Nemecko s 95 litrami na hlavu.

Slovensko v tomto rebríčku uzatvára prvú desiatku. Naopak najnižšiu spotrebu piva zaznamenali stredomorské krajiny. Vo Francúzsku sa vypilo v priemere 33 litrov, v Taliansku 31 a najmenej v Grécku, kde priemer dosiahol 28 litrov piva na obyvateľa.

Najvyššími producentmi piva v rámci Európskej únie (EÚ) v roku 2020 boli Nemecko, Poľsko, Španielsko a Holandsko.

Výrazný pokles produkcie

Štatistický úrad SR hlási, že slovenské pivovary s viac ako 20 zamestnancami taktiež zaznamenali medziročný pokles produkcie.

„V porovnaní s rokom 2020 klesla celková výroba alkoholického piva o osem percent a nealkoholického piva až o 40 percent,“ povedala hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Vlani sa slovenským pivovarom podarilo vyrobiť a predať viac ako 161 milióna litrov alkoholického piva a zároveň šesť miliónov litrov nealkoholického piva alebo piva s malým obsahom alkoholu do 0,5 percent. Celková hodnota sa vyšplhala na skoro 115 milióna eur.

Export slovenského moku

Podľa ŠÚ SR sa istá časť domácej spotreby piva pokrýva dovozom. „Na Slovensko sa však minulý rok priviezlo takmer o pätinu menej piva ako rok predtým. Spolu to bolo 141 miliónov litrov alkoholického piva a 10 miliónov litrov nealkoholického piva. Viac ako tri štvrtiny dovezeného piva na Slovensko bolo vyrobené v Českej republike,“ doplnila Morháčová. Okrem Česka sa pivo dovážalo z Poľska, Maďarska, Nemecka a Holandska.

Výraznejší pokles však zaznamenal vývoz piva, keď sa medziročne prepadol o 34 percent. Alkoholického piva sa tak zo Slovenska vyviezlo 22 miliónov litra, nealkoholické pivo predstavovalo osem miliónov litra.

Najviac litrov zlatistého moku sa vyviezlo do Českej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Poľska a Ruska. „Zaujímavosťou je, že väčšinu vývozu piva do krajiny s najvyššou spotrebou piva na obyvateľa – do susedného Česka – predstavuje nealkoholické pivo. Tvorilo viac ako 88 percent exportu,“ skonštatovala Morháčová.

Cena piva sa rokmi nemení

Na území Slovenska sa najviac piva vypilo ešte v roku 1990, čo bolo 96 litrov na obyvateľa. Ďalších 25 rokov spotreba klesala, no tesne pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu objem predaného piva rástol, no spotreba sa držala na 70 litroch za rok.

„Dva roky pandémie priniesli prudký pokles spotreby piva. Prepad o viac ako 10 percent sa za posledných 30 rokov prejavil len dvakrát, a to v roku 2010 po nástupe finančnej krízy a rekordne vlani, keď spoločnosť druhý rok bojovala s pandémiou Covid-19,“ uviedla Morháčová.

Cena piva sa postupom rokov taktiež menila. V roku 2021 sme za čapované desať-stupňové pivo zaplatili v priemere 1,33 eura, o desať rokov skôr len 0,9 eura. Približne rovnaká ostala však cena fľaškového desať-stupňového a dvanásť-stupňového piva.