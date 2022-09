Pekári sú na pokraji krachu a hrozí masové prepúšťanie, vyzývajú vládu na urýchlené zavedenie riešení

Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári vyzývajú vládu, aby urýchlila zavedenie funkčných riešení na podporu slovenského potravinárstva. Pekári žiadajú jasný a funkčný energetický cenový a legislatívny rámec do 30. septembra.

Hrozí, že chaotická situácia na trhu s plynom a elektrinou znemožní potravinárskych prevádzkam pokračovať v produkcii. Neistota pekárov a nečinnosť vedenia štátu vedie výrobný sektor krajiny do krachu. Informoval o tom predseda predstavenstva Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR Milan Lapšanský.

Energeticky najnáročnejšia výroba

„Dnešného (9. septembra pozn. redakcie) kľúčového samitu ministrov energetiky EÚ sa zúčastní odchádzajúci štátny tajomník prakticky z opozičnej strany. Vláda v stredu neschválila legislatívu na zaradenie potravinárov medzi chránených odberateľov energií, ale len poverila ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva, aby takúto legislatívu pripravili. Pekári, cukrári a cestovinári a ďalší kľúčový priemysel však potrebuje okamžité nastavenie legislatívy a zastropovanie cien energií. Zároveň upozorňujeme, že pre strednodobé prežitie nášho sektora je znesiteľná maximálna cena plynu 70 eur a najvyššia cena elektrickej energie 120 eur za MWh,“ uviedol Milan Lapšanský.

Výroba chleba, pečiva, zákuskov či cestovín je energeticky najnáročnejšia z celého potravinárskeho sektora. Potrebuje až šesťnásobne viac energie ako mliekari. Energetické nároky sektora produkujúceho chlieb, pečivo, cestovín či koláčov sa pritom významne neznižujú ani inštaláciami najmodernejších technológií. Tie najnovšie dokážu ušetriť maximálne o 15 percent energií oproti technológiám z 80-tych rokov.

Útlm domácej produkcie

Rastúce náklady na energie spôsobujú stále zvyšovanie cien, ktoré musí zaplatiť konečný spotrebiteľ. Ceny pekárenských výrobkov sa stávajú nekonkurencieschopné v porovnaní s okolitými štátmi, v ktorých vlády potravinárov podporujú. Aktuálne vedenie štátu nevyvíja žiadne aktivity na podporu predaja domácich výrobkov a doposiaľ nepredstavilo žiadny systém podpory domácej produkcie potravín. To všetko vedie k útlmu domácej produkcie, ekonomickým stratám podnikov a zvyšovaniu úrovne nezamestnanosti.

„Nerozumieme, prečo sa vláda neinšpiruje existujúcimi riešeniami z európskych krajín, ktoré svoje potravinárstvo i priemysel chránia pred aktuálnou nepriaznivou situáciou podporami a zastropovaním cien všetkých energií. Slovensko vyrába elektrickú energiu lacno, ale podniky ju musia nakupovať extrémne draho. Upozorňujeme, že ak začne na Slovensku kolabovať produkcia chleba, pečiva, koláčov či cestovín, vážne to zasiahne aj domácich mlynárov a skolabuje naša najdôležitejšia potravinová vertikála. Vyzývame preto vládu, aby do konca septembra uviedla do praxe legislatívu a kompenzácie zvýšených nákladov na energie. Inak dôjde k zastavovaniu výroby,“ ukončil Milan Lapšanský.