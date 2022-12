Pomoc pre špecializovanú rastlinnú výrobu prichádza v podobe 16 miliónov eur, balík vyčlenilo ministerstvo pôdohospodárstva

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan po rokovaní vlády informoval o vyčlenení 16 mil. eur pre potrebu špecializovanej rastlinnej výroby.

Čerstvé ovocie a zelenina

Ide konkrétne o ovocinárov, zeleninárov, pestovateľov viniča, cukrovej repy, sklenikárov a tých, ktorí pestujú vo fóliovníkoch. Agrorezort chce aj v tomto ťažkom období zabezpečiť cenovo dostupné čerstvé a zdravé ovocie, zeleninu a zemiaky pre Slovensko.

Pomoc ide v rámci dočasného rámca pomoci, a to konkrétne cez schému štátnej pomoci schválenú v Bruseli. Táto výzva bude otvorená od polnoci 15. decembra do konca tohto roka.

Potravinová sebestačnosť

Minister vyzýva všetkých, ktorých sa výzva týka, aby sa do výzvy zapojili, nezatvárali produkčné plochy a naďalej predávali Slovákom kvalitné potraviny. V rámci výzvy je otvorená aj podpora na rybolov.

„Je veľmi dôležité, že je náš sektor začlenený do špecializovanej rastlinnej výroby. Keby tento sektor nebol podporený, tak by stratil viac ako 3-tisíc zamestnancov. Keby neexistovala sebestačnosť, viac ako 700 kamiónov cukru, by bolo potrebné doviesť zo zahraničia,“ uzavrel Róbert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.