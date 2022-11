Prečo nakupovať slovenské potraviny a ako rozoznať kvalitu zo Slovenska

Najvýznamnejšiu príčinu úmrtia na Slovensku predstavujú kardiovaskulárne ochorenia. Takisto rakovina hrubého čreva a konečníka sú u Slovákov najčastejšími príčinami úmrtia na nádorové ochorenie. Tieto nelichotivé štatistiky súvisia najmä s kvalitou našej stravy, preto by sme mali byť pri výbere potravín opatrnejší, a neprihliadať iba na cenu. Nízka cena je totiž najčastejším dôvodom, prečo siahame po menej kvalitných potravinách, v mnohých prípadoch pochádzajúcich zo zahraničnej produkcie.

Oproti západnej Európe stále zaostávame

V roku 2020 podľa prieskumu Potravinárskej komory Slovenska ponúkali obchodné reťazce na Slovensku iba 40 % potravinárskych výrobkov, ktoré bolo možné považovať za slovenské. Aj keď niektoré obchodné siete sa v tomto smere dnes zlepšili, stále je to málo v porovnaní so západnou Európou, kde na pultoch nájdeme až 80 % potravín domáceho pôvodu. Prečo je to tak? Príčin existuje viacero. Asi najvýznamnejšou je fakt, že kým v krajinách strednej a východnej Európy je maloobchod prevažne v rukách zahraničných obchodných reťazcov, v Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii a Francúzsku jednoznačne prevládajú domáce siete. Zahraničné obchodné spoločnosti majú privilegované kontakty s výrobcami vo svojich materských krajinách, a preto ich výrobky ponúkajú i v obchodoch, ktoré sa nachádzajú v iných štátoch.

Ďalší dôvod predstavuje záujem spotrebiteľa o slovenské výrobky. Dobrou správou je, že i v tomto smere sme sa polepšili. Kým v roku 2012 po našich potravinách siahalo iba 30 % spotrebiteľov, v posledných rokoch sa záujem Slovákov zvýšil. Dnes si ich kupuje, a to aj napriek vyššej cene, 65 % slovenských spotrebiteľov.

Prečo nakupovať slovenské potraviny

Na túto tému bolo popísaného veľa, no napriek tomu sa to oplatí pripomenúť. Dôvodov, prečo kupovať slovenské potraviny je hneď niekoľko.

Čerstvosť, kvalita a známy zdroj

Čím dlhšie potraviny cestujú, tým viac sa znižuje ich nutričná hodnota a kvalita. Napríklad paradajky z dovozu sa zbierajú zelené a dozrievajú 4 – 5 dní počas dlhej cesty na Slovensko. Navyše, aby zelenina či iné potraviny vydržali dlhú cestu, sú často chemicky ošetrované. To všetko sa podieľa na ich kvalite a výživovej hodnote pre náš organizmus. Doma vypestované potraviny sa zbierajú v čase svojej prirodzenej zrelosti. Sú chutné, čerstvé a pre naše telo prirodzenejšie.

Podpora ekonomiky a zamestnanosti

Ak kupujeme slovenské výrobky, podporujeme tým našu ekonomiku, zamestnanosť, domácich pestovateľov, výrobcov, poľnohospodárov a potravinárov.

Podpora udržateľnosti a čistejšieho životného prostredia

Podľa prieskumu kanadskej univerzity potraviny cestujú v priemere až 2500 km, kým sa dostanú na náš stôl. To platí i v rámci Európy. Veď zoberme si taký cesnak, ktorý cestuje až z Číny, kým si ho môžeme kúpiť v našom obchode. S dovozom je spojená zvýšená uhlíková stopa a spotreba fosílnych palív. Kúpou domácich potravín tak prispievame k redukcii emisií výfukových plynov a obalov.

Ako rozoznať kvalitu zo Slovenska

Ako skutočne vieme zistiť, či je výrobok naozaj zo Slovenska? Garanciou by malo byť logo Značky kvality SK, ktorú udeľuje potravinárskym výrobkom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na základe špeciálnych testov a kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Podľa MPRV SR výrobok s označením Značka kvality SK garantuje, že:

– minimálne 75% tvorí podiel domácej suroviny,

– všetky fázy výrobného procesu sú uskutočnené na území Slovenska,

– výrobca podlieha špeciálnym kontrolám Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zameraným na pôvod surovín,

– zloženie potraviny musí byť doložené laboratórnymi skúškami.

Ak má produkt nadštandardné vlastnosti, môže získať zlaté logo Značka kvality SK Gold. Zoznam všetkých výrobkov s označením Značka kvality SK podľa kategórií nájdete na stránke www.znackakvality.sk