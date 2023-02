Zákaz nedeľného predaja oberie stovky ľudí o prácu, študenti a dôchodcovia prídu o možnosť privyrobiť si

Aktuálna parlamentná diskusia ukázala absolútnu neznalosť problematiky a nepochopenie, v akej situácii sa maloobchodníci nachádzajú. V pléne nezazneli žiadne uchopiteľné argumenty, informuje v tlačovej správe predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) Daniel Krakovský.

Celý problém sa zúžil iba na „ženičky“

„Tí istí poslanci, ktorí presadili zvýšenie nedeľných príplatkov, dnes chcú o tieto príplatky obrať zamestnancov v maloobchode a podnikateľom prikázať, kedy majú mať otvorené,“ uviedol Daniel Krakovský.

Niektorí zástancovia návrhu priznali, že nedele trávia najradšej s rodinou v nákupnom centre. „Je absolútne nepochopiteľné, že je niekto schopný poslať študentov porušovať zákonník práce a pracovať 12 až 16 hodín v sobotu, len aby si vykryli výpadok nedeľného zárobku,“ tvrdí Krakovský.

Dodáva, že celý problém sa zúžil iba na „ženičky“, ktoré majú nárok byť v nedeľu doma s rodinami.

Priamy výpadok príjmov

Avšak v maloobchode pracujú aj študenti, slobodní ľudia či dôchodcovia, ktorí si chcú počas víkendu privyrobiť.

„Odborníci ako aj zástupcovia podnikateľov spochybňujú tiež argument úspor, keďže napríklad v supermarketoch chladničky musia bežať nonstop a obchodné centrá so službami zostanú rovnako otvorené,“ dodáva Krakovský. Podľa neho v konečnom dôsledku by úspora nastala iba na mzdách zamestnancov.

Ak má byť obhajoba postavená na tom, že vo vyspelých krajinách takýto systém funguje, treba sa pozrieť aj na kvalitu podnikateľského prostredia. Okrem toho takto striktne nastavené podmienky má len minimum krajín sveta. „Poslanci, ktorí zjavne v živote nezamestnávali ľudí a ani nepracovali v maloobchode, chcú od stola ovplyvniť životy tisícov ľudí bez toho, aby sa ich opýtali na názor,“ uzatvára Krakovský.

Zároveň poukazuje na odhadovaný priamy výpadok príjmov výške 31 miliónov eur a takmer 1800 ľudí, ktorí vďaka tomuto návrhu prídu o prácu. Výpadok nedieľ u viacerých podnikateľov to ovplyvní do tej miery, že sa rozhodnú svoje prevádzky zavrieť. Trpieť budú aj prevádzkovatelia služieb a gastro prevádzok, ktorí sa spoliehajú práve na návštevnosť obchodov, a to najmä v nákupných centrách.