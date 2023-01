Zákazníci môžu rozhodnúť, na ktoré dobročinné projekty Tesco venuje takmer 170-tisíc eur

V Tescu sa rozbieha najdôležitejšia fáza 12. edície grantového programu – Vy rozhodujete, my pomáhame. Zákazníci môžu opäť hlasovať až do 12. februára 2023 vo všetkých obchodoch a rozhodnúť, ktorý projekt bude pre ich komunitu najviac prospešný a získa najvyššiu finančnú podporu. Tesco rozdá medzi 231 projektov sumu takmer 170-tisíc eur.

Počas minuloročného októbra a novembra sa prihlásilo 473 lokálnych projektov z neziskových organizácií, občianskych združení, škôl a škôlok, miest i obcí. Z prihlásených nápadov vybrala porota 231 projektov. Každý z nich získa finančný príspevok, o výške ich podpory však rozhodnú zákazníci Tesca v známom hlasovaní pomocou žetónov.

„Zákazníci Tesca sú dôležitou súčasťou našej podpory komunít na Slovensku. Každoročne rozhodujú o výške finančného grantu pre projekty z ich okolia v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáhame. V každom obchode môžu zákazníci zahlasovať za jeden z troch projektov, ktoré vytvorili ľudia žijúci či pracujúci v ich susedstve. Hlasovanie je skutočne jednoduché – stačí vhodiť žetón do hlasovacieho zariadenia. Iba vlani zákazníci lokálnym projektom takto odovzdali vyše 3 miliónov hlasov. Je skvelé sledovať veľký záujem o podporu spoločensky zodpovedných projektov. Teší nás, že ľuďom skutočne záleží na zlepšení ich okolia,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca na Slovensku. Za jedenásť edícií programu zákazníci už odovzdali projektom viac ako 33 miliónov hlasov!

Hlasovanie prebieha vo všetkých 157 predajniach Tesca na Slovensku od 16. januára do 12. februára 2023. Hlasovací žetón, ktorý dostane zákazník pri platení za nákup v pokladničnej zóne, môže vhodiť do hlasovacieho zariadenia k jednému z troch projektov, ktorý si vyberie. Projekt s najviac žetónmi získa finančnú podporu vo výške 1 300 eur, na druhom mieste dostane 600 eur a na treťom 300 eur. Celkovo Tesco finančne podporí 231 najlepších lokálnych projektov sumou 169 400 eur.

Foto: Tesco

„Autori pri navrhovaní projektov často reagujú aj na dianie a výzvy v spoločnosti. V aktuálnej edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa o finančnú podporu uchádza napríklad platforma s vysoko aktuálnou témou – pomoc seniorom s rozoznávaním nebezpečných hoaxov a podvodov. Do grantu sa niektoré organizácie prihlasujú už pravidelne, takmer do každej edície. Doteraz sme tak pomohli zrealizovať viac ako 2 000 projektov na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku dokopy za takmer 1,7 milióna eur,“ dodáva Michaela Lehotská.

Podľa nej ľudia najviac reagujú a svoje hlasy dávajú projektom z oblasti zdravia, športu, kultúry a vzdelávania. Z prihlásených nápadov vyberie v každej edícii nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a neziskových organizácií vrátane Nadácie Pontis 231 najlepších projektov. Príležitosť dostanú projekty, vďaka ktorým vzniknú nové komunitné priestory, záhrady, parky, herne, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky, prípadne budú zorganizované rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy, vzdelávacie aktivity a mnohé ďalšie.

Víťazné projekty z doterajších edícií nájdete na webstránke grantového programu.

Spolu s množstvom iných projektov sa za 11 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo:

zrealizovať viac ako 100 kultúrnych podujatí

zrekonštruovať takmer 60 ihrísk

zorganizovať približne 200 vzdelávacích aktivít

skrášliť viac ako 150 verejných záhrad a parkov

uskutočniť vyše 10 detských táborov

podporiť viac ako 20 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá

Zdroj: Tesco, SR

Informačný servis