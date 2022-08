Zdražovanie môže položiť pekárov na lopatky, pomoc od štátu je v nedohľadne

Šialené ceny energií spôsobujú, že pekári musia zvyšovať odbytové ceny, dokonca rozmýšľajú o zastavení výroby. Ceny vstupov každý deň prekonávajú historické cenové rekordy a nedokážu garantovať kontrakty.

Nečinnosť štátu v podpore potravinárov si tak začína vyberať svoju daň. Uviedol to predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR Milan Lapšanský.

Neudržateľný rast cien

„Dodávatelia si pýtajú zálohy a my sa pýtame, čo máme robiť? Štát sa na nás cez pandémiu a následne počas vojny vykašľal, nepomohol nám a my nemáme žiadne rezervy. Reťazce platia 14 až 30 dní po dodaní tovaru. Počas prvého polroka väčšina našich prevádzok bola v strate a každý mesiac je to horšie. V apríli tohto roka sme predstavili čiastkové riešenie situácie premiérovi aj agroministrovi, no bezúspešne, dodnes nič nespravili. Nové kompenzačné schémy pre potravinársky sektor stále neexistujú,“ informoval Lapšanský.

Problém nie je len s drahým plynom, ale aj s cenami ďalších vstupov, ako napríklad cena oleja, ktorá vzrástla o 70 percent, droždie o 100 percent či cena masla o 80 percent. Agrorezort ani Úrad vlády SR neboli schopní navrhnúť kompenzačné riešenia, no ani tie, ktoré im pekári predstavili.

Nepripravenosť vlády

Krajiny EÚ zastropovali ceny elektrickej energie na úrovniach od 120 do 160 eur, alebo znížili ceny DPH za plyn. No napriek tomu slovenskí výrobcovia stále nakupujú elektrickú energiu a plyn na burzách za vyššie sumy.

„V stredu 24. augusta sme s ministrom pôdohospodárstva absolvovali rokovanie a sme zhrození z ich nepripravenosti na riešenie problému v potravinárskom sektore. Minister Vlčan zdôvodnil nečinnosť nedostatkom svojej „politickej sily“ v rámci koalície. Je to absolútne neakceptovateľné. Ak prestaneme vyrábať chlieb a pečivo, ako napríklad kolegovia v Česku, kde už zastavilo výrobu 9 stredných a väčších pekární, pýtame sa, začnú piecť pre obyvateľov ľudia zodpovední za vedenie štátu alebo priamo úradníci? My už nemáme odkiaľ brať financie a v situácii, keď od nás začínajú pýtať dodávatelia energií zálohy, vážne zvažujeme, či nezatvoriť prevádzky. Ak štát nepomôže, je otázne, či sa pekárne ešte niekedy otvoria,“ zakončil Milan Lapšanský.