Ak sa akčný plán rozvoja elektromobility podarí zrealizovať, pre Slovensko to bude výrazný posun vpred

Ak sa návrh akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, tzv. Akčný plán 2.0, podarí reálne premietnuť do praxe, bude to pre Slovensko znamenať výrazný posun vpred. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Križanský. Ako dodal, s Ministerstvom hospodárstva SR pri tvorbe dokumentu dlhodobo spolupracovali a sú pripravení pomáhať aj pri jeho postupnej implementácii.

„Hodnotíme ho pozitívne, dôležitá však bude, samozrejme, jeho implementácia,“ uviedol k dokumentu. Viaceré opatrenia sú pritom už v Európskej únii štandardom. Napríklad v prípade podpory nákupu ekologických vozidiel či ich zvýhodnenia rôznymi daňovými opatreniami je aktuálne Slovensko jedna z mála krajín únie, kde nefunguje žiadna forma podpory. Ako reálny pritom Križanský hodnotí aj termín realizácie jednotlivých krokov, ktorý rezort hospodárstva stanovil na obdobie medzi rokmi 2023 až 2026.

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh akčného plánu do medzirezortného pripomienkového konania koncom minulého týždňa. Obsahuje 15 opatrení rozdelených na priame finančné, legislatívne a podporné nefinančné. Spoločne by mali prispieť k prechodu ku ekologickej, čistejšej, inteligentnejšej, bezpečnejšej a efektívnejšej mobilite na Slovensku. Realizovať by sa mali do konca roku 2026, väčšina financií je priamo krytá z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o viac ako 80 miliónov eur.

Štát chce okrem iného opäť podporovať kúpu ekologických vozidiel, výrazne by sa mal zvýšiť počet nabíjacích staníc. Cieľom je vybudovať minimálne 2 600 verejne prístupných AC nabíjacích bodov, 500 verejne prístupných DC nabíjacích bodov a 2 000 neverejných wallboxov. Vzniknúť by mala aj národná kostrová sieť ultrarýchlonabíjacích bodov popri diaľniciach a rýchlostných cestách, a to v minimálnom počte 228 nabíjacích bodov. K ďalším opatreniam patrí podpora budovania vodíkovej infraštruktúry a batériových úložísk. Akčný plán sa tiež zameriava na zlepšenie legislatívneho prostredia.