Automobilový priemysel pocítil podľa NBS najvýraznejšie výpadky dodávok komponentov, problémom sú aj rastúce ceny energií

Narušenie globálnych dodávateľských reťazcov a rastúce ceny energií a materiálov majú negatívny vplyv na finančnú situáciu podnikov. Vo svojom komentári to konštatuje Národná banka Slovenska (NBS).

Problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v medzinárodnom obchode najvýraznejšie ovplyvnili automobilový priemysel. Hoci celkový import za mesiac september medziročne pri spomaľujúcom tempe vzrástol o 6,5 percent, dovoz komponentov na výrobu vozidiel klesol o 0,3 miliardy eur, resp. o 25 percent.

To výraznou mierou podľa centrálnej banky ovplyvnilo výrobu automobilov. Vývoz vozidiel sa k septembru medziročne prepadol o viac ako jednu miliardu eur. Keďže tento segment má až tretinový podiel na celkovom exporte, hodnota exportovaných produktov v septembri medziročne poklesla takmer o šesť percent.

Narástla najmä cena plynu či dreva

Tento vývoj ukazuje citlivosť slovenskej ekonomiky na výpadky v globálnej dodávateľskej sieti. Problémy s dodávkami komponentov pri výrobe automobilov spôsobili v septembri výpadok čistého exportu vo výške 0,7 miliárd eur. Okrem výpadku dodávok komponentov musia podniky podľa národnej banky čeliť rastúcim cenám energií a vybraných vstupných materiálov importovaných zo zahraničia.

Z energií rástla počas roka 2021 najmä cena plynu, z vybraných vstupných materiálov najmä cena dreva, kovov a plastov. Rast cien elektriny bol zatiaľ miernejší a viac rozložený v čase. Môže to však byť len efekt toho, že viaceré podniky si ceny elektriny zmluvne uzatvárajú na dlhšie obdobie. Vzhľadom na vývoj cien elektriny na globálnych trhoch však podľa NBS hrozí, že neskôr budú podniky vystavené aj rastu cien elektriny.

Časť nákladov sa môže preniesť na domácnosti

Efekt rastúcich cien energií a základných vstupných materiálov výrazne zvyšuje náklady podnikov. Ak by ceny energií, dreva, kovov a plastov importovaných zo zahraničia zostali na úrovni roka 2019, podniky by len za september podľa analýzy Národnej banky Slovenska ušetrili približne 310 miliónov eur.

Časť týchto nákladov sa podpíše podľa banky pod zhoršenie finančnej situácie podnikov, časť z nich môžu podniky preniesť na iné sektory, napríklad na domácnosti, prostredníctvom zvýšenia cien výstupov.

Zníženie výroby

Navyše importované množstvo pri viacerých týchto položkách pokleslo. To naznačuje, že niektoré podniky môžu znižovať alebo odkladať ich naskladnenie z dôvodu vysokého nárastu cien, čo sa môže preniesť aj do zníženia výroby.

„Pri iných položkách vidíme nárast množstva napriek rastúcim cenám, čo môže byť spojené so snahou o predzásobenie. Ak by ceny zostali na úrovni roka 2019, celkový import za september by medziročne nevzrástol, ale naopak poklesol. Dôležité je poznamenať, že sa jedná o čiastočný vplyv rastúcich cien vstupov, keďže do výpočtu vstupovali len vybrané tovary. Celkový vplyv rastúcich cien vstupov na podnikový sektor tak bude pravdepodobne vyšší,“ komentuje NBS.

Zasiahnutý automobilový priemysel

Výpadky dodávok komponentov teda významne zasiahli automobilový priemysel. Rastúce ceny energií a vstupov môžu podľa NBS zasiahnuť podnikový sektor pomerne plošne. Navyše, cez sekundárne efekty môžu byť zasiahnuté aj ostatné odvetvia ekonomiky, keďže podniky sa budú snažiť kompenzovať časť rastúcich nákladov na vstupy prostredníctvom zvýšenia cien výstupov.

Vplyv na finančnú situáciu podnikov bude výrazne závisieť od dĺžky trvania a intenzity uvedeného vývoja. Za september 2021 predstavoval odhadovaný výpadok tržieb automobiliek a nárast nákladov na vstupy zhruba jednu miliardu eur. „Ak by takáto situácia pokračovala dlhšie, celkový vplyv môže byť na úrovni niekoľkých miliárd eur, čo je porovnateľné s vplyvom koronakrízy na tržby podnikov v uplynulom roku,“ dodala centrálna banka.