Bosch zamestnaná pri Prešove štyritisíc ľudí, podľa Sulíka to bude spolu s Volvom silný impulz pre celý východ

aktualizované 24. augusta 2022, 14:08

Spoločnosť Bosch zamestnaná pri Prešove 4 000 ľudí. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Investícia mieri do parku Záborské.

„Všetko nasvedčuje tomu, že Bosch v septembri podá žiadosť o investičnú pomoc,“ vyhlásil minister. Tá by mala dosiahnuť 37 mil. eur, a tak ako v prípade automobilky Volvo, by malo ísť o priamu peňažnú podporu. Bosch plánuje na východnom Slovensku vyrábať elektromotory do bicyklov.

Pomoc východnému Slovensku

„Nie je to ešte finálne, finálne to bude až v druhej polovici septembra,“ zhodnotil Sulík. Neprezradil plánovanú celkovú výšku investície, avšak odhaduje, že okrem 4 000 priamych pracovných miest by mohol vzniknúť aj rovnaký počet miest u subdodávateľov.

Ak sa pritom podľa ministra podarí zrealizovať investície spoločností Volvo a Bosch v nasledujúcich troch rokoch, bude to silný impulz pre celý región. „Mám veľkú radosť, že sme takto dokázali východu pomôcť,“ zhodnotil.

Park získal osvedčenie

Investícia nemeckej firmy mieri do parku Záborské. Ten na stredajšom rokovaní kabinetu získal osvedčenie o významnej investícii.

„Túto lokalitu my rezervujeme a v najbližších týždňoch nebude možné tie pozemky predávať, lebo ju pripravujeme pre investora,“ uviedol Sulík. On sám očakáva, že na investícii firmy Bosch sa bude pracovať porovnateľnou rýchlosťou ako je to v prípade Volva.

Práca musí ísť za ľuďmi

Ako na záver zdôraznil Sulík, práca musí ísť za ľuďmi, preto „tlačia všetko na východ“.

„Budujeme priemyselné parky, Rimavská Sobota, Valaliky, Záborské, Sabinov. Máme rozpracovaný jeden ďalší ešte ďalej na východe. Ak to klapne, to bude 800 pracovných miest. Všetko dôsledne tlačíme na východ,“ uzavrel.