Budú musieť automobilky prepustiť 85-tisíc ľudí? Slovensko sa musí zapojiť do prechodu na e-mobilitu

Ak sa Slovensko nezapojí do prechodu na e-mobilitu, môže jeho HDP v najhoršom prípade poklesnúť do roku 2040 a neskôr na úroveň o 10 % nižšiu ako v prípade najlepšieho scenára. Celková zamestnanosť nášho automobilového sektora by sa zároveň mohla znížiť o 4,5 % v porovnaní s úrovňou v roku 2020, čo predstavuje stratu približne 85-tis. pracovných miest.

Konštatuje to nová správa GLOBSEC Policy Institute, ktorá prezentuje výsledky výskumu o dopadoch prechodu od spaľovacích motorov na elektrické vozidlá na HDP a vyhliadky zamestnanosti Slovenska.

Automotive sektor čakajú nové výzvy

Upozorňuje, že automotive sektor sa v nasledujúcich rokoch bude musieť prispôsobiť novým výzvam, keďže takmer tri štvrtiny našich kľúčových exportných trhov oznámili zákaz predaja vozidiel so spaľovacími motormi od roku 2035.

„Jednou z najväčších výziev pre automobilový priemysel na Slovensku v nasledujúcich rokoch bude transformácia jeho ekonomického ukotvenia tak, aby spĺňal globálne požiadavky na mobilitu budúcnosti,“ uviedol podpredseda GLOBSEC-u Vazil Hudák s tým, že to bude čoraz dôležitejšie z pohľadu aktuálnych geopolitických udalostí.

Giga fabrika na výrobu batérií

Slovensko momentálne nemá kapacitu na 100 % pokrytie dopytu po elektromobiloch. Zmeniť by to mohla zahraničná investícia, ktorá by na Slovensku otvorila „giga“ fabriku na výrobu batérií. V opačnom prípade bude Slovensko odkázané na dovoz batérií zo zahraničia.

Spomedzi krajín V4 je pritom naša krajina najmenej diverzifikovaná z hľadiska svojho výrobného portfólia v automobilovom sektore. Kým iné krajiny ako Poľsko či Česko vyrábajú nielen osobné autá, ale aj autobusy či úžitkové vozidlá, Slovensko disponuje továrňami, ktoré vyrábajú len osobné vozidlá a iba jeden závod sa zameriava na výrobu motorov.