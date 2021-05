Budúcnosť U.S. Steel Košice závisí od dekarbonizácie, podľa Matoviča si vyžaduje obrovské investície (video)

Dekarbonizácia výroby je podľa ministra financií SR Igora Matoviča jediný spôsob ako zabezpečiť budúcnosť závodu U.S. Steel v Košiciach. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii po svojej návšteve v americkom Pittsburgu, kde rokoval o budúcnosti košického závodu s vedením spoločnosti U.S. Steel.

„Ak chceme zabezpečiť budúcnosť košického závodu, iná cesta nie je, ako ísť cestou dekarbonizácie. To znamená výmena vysokých pecí na koks za elektrické pece,“ uviedol Matovič.

Tento proces by podľa ministra spôsobil pokles emisií CO2 o viac ako 80 percent, zároveň si však vyžaduje obrovské investície. „Je na mieste sa rozprávať, či by tento kľúčový výrobca a zamestnávateľ na východe Slovenska dostal pomocnú ruku z Fondu obnovy,“ doplnil.