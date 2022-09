Čakanie na Brusel môže byť rizikové, podľa priemyslu hrozí rušenie výrob strojárskych či chemických závodov

Ak okamžite neprijmeme bezodkladné a rýchle riešenie, rušiť výrobu budú nielen vysoko energeticky náročné spoločnosti, ale aj chemické podniky, strojárske, automobilové alebo potravinárske závody.

Takto hodnotí kroky vlády v oblasti boja s energetickou krízou generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Situácia je podľa neho vážna obzvlášť pre firmy, ktoré nemajú nakúpené energie.

Zváženie iných riešení

„Čakanie na Brusel môže byť rizikové. Treba upozorniť, že Európska únia dnes nemá na riešenie vysokých cien elektrickej energie jednotný názor. Je tu veľké riziko, že prijaté európske riešenie by mohlo vynechať Slovensko a my si napokon predsa len budeme nútení poradiť na národnej úrovni,“ skonštatoval Lasz. Preto by sme podľa neho mali zvážiť aj iné riešenia.

„Otvoriť národné schémy pomoci a použiť pritom financie z programu REPower, ktorý umožňuje využiť časť peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR na pomoc v energetickej kríze. Urobiť sa to dá. Ukazujú nám to okolité štáty, ktoré nečakajú a prijímajú opatrenia na národnej úrovni,“ uzavrel.

Netreba robiť paniku

Minister hospodárstva Karel Hirman nazval situáciu na energetickom trhu za vážnu, ale nie fatálnu.

„Netreba robiť paniku, ale ten, kto sa pripraví na krajné situácie, tak ten ich aj môže zvládať,“ uviedol v stredu po rokovaní vlády, na ktorom kabinet prijal novely zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach. V skrátenom konaní už o nich rokuje parlament.