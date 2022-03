Chemický a farmaceutický priemysel sa pre vojnu na Ukrajine pripravuje na obmedzenia vo výrobe

Chemický a farmaceutický priemysel ukončil minulý rok na Slovensku s tržbami 10,767 miliard eur. Ako informuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, v porovnaní s rokom 2020 ide o zvýšenie o takmer 29 %.

Zdražovanie vstupných nákladov

Nárast tržieb je podľa prezidenta zväzu Romana Karlubíka spojený s enormným zvýšením nákladov, predovšetkým rastom cien surovinových vstupov, rovnako aj elektrickej energie, plynu, ropy a zvýšením nákladov na zamestnanca počas pandémie COVID-19.

„Nárast predaja zaznamenali všetky odvetvia chémie a farmácie, okrem odvetvia farmaceutických výrobkov, kde sa dopyt po počiatočnom zvýšení počas pandémie ustálil. Medziročne v minulom roku stúpli najvýraznejšie tržby v odvetví rafinovaných ropných produktov, a to o viac ako 50 %,“ doplnil Karlubík.

Odvetvie eviduje aj rast pridanej hodnoty, pričom rast produktivity práce sprevádzal celkový mierny pokles stavu zamestnancov o 0,49 % a priemerný rast miezd na úrovni 4,3 %.

Pre nedostatok surovín vyletia ceny nahor

Vyhliadky do budúcna sú podľa zväzu najmä v oblasti zdražovania energií negatívne. Ďalej poukázal aj na prepuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine, s ktorým prichádza obmedzenie dodávok niektorých esenciálnych komodít.

„Pokiaľ by sa podarilo konflikt na Ukrajine urýchlene ukončiť, vznikol by priestor na revitalizáciu a realizáciu plánu obnovy a odolnosti. Zatiaľ to však vyzerá nato, že sa musíme pripraviť na ďalšie obmedzenia, nedostatok surovín a energií a ich neúnosné ceny,“ konštatujú chemici.