Dekarbonizácia U. S. Steelu by vyšla na miliardy eur, otázka finančnej pomoci štátu zatiaľ nie je uzavretá

Pomoc štátu pri dekarbonizácii výroby v košickom U.S. Steel, o ktorej v máji tohto roka rokoval minister financií Igor Matovič v centrále koncernu v americkom Pittsburghu, nemá ani po pol roku jasnejšie kontúry. O téme sa však podľa všetkého naďalej rokuje. Aspoň to naznačujú vyjadrenia štátu aj samotnej fabriky.

„Ministerstvo financií SR je naďalej v úzkej komunikácii so spoločnosťou U.S. Steel vo veci investičného zámeru v košickej oceliarni. Keďže ekologické investície tohto typu sú bez štátnej podpory ťažko návratné až úplne nenávratné, spoločnosť U.S. Steel sa môže tiež uchádzať sa o štátnu podporu z Plánu obnovy a odolnosti, prípadne z iných schém,“ reagoval na otázky k tejto téme pre agentúru SITA rezort financií.

Ochota vlády je evidentná

Samotné oceliarne potvrdili, že vláda spolupracuje pri hľadaní spôsobov, ako napredovať v oblasti ich dekarbonizácie. „Je to veľmi komplexná záležitosť a môžem potvrdiť len to, že vláda má evidentnú ochotu spolupracovať na dekarbonizácii priemyslu,“ uviedol bez ďalších podrobností hovorca košickej fabriky Ján Bača.

Obe strany sa ešte na jar tohto roku bavili o podpore dekarbonizačných projektov za stovky miliónov eur. Faktom však je, že košický U.S. Steel sa počas posledného roka napriek pandémii koronavírusu paradoxne dostal do výrazne lepšej finančnej kondície. Hoci tak, ako zvyšok priemyslu, negatívne pociťuje rast cien vstupov, v posledných mesiacoch výrazne ťaží z rastu cien ocele.

Dokazujú to aj hospodárske výsledky košickej fabriky koncernu U.S. Steel za prvé tri štvrťroky tohto roka, ktoré sa dostali na rekordné úrovne. Výnosy spoločnosti presiahli 3,1 miliardy amerických dolárov a medziročne tak stúpli až o vyše 120 percent.

Z vlaňajšej straty 27 miliónov dolárov sa tak košický U.S. Steel dostal za prvých deväť mesiacov tohto roka do zisku pred úrokmi a zdanením až 706 miliónov dolárov.

Rozhodujúcim faktorom boli ceny

„Výsledky U.S. Steel Europe sa zlepšili vďaka silnejšej výkonnosti spracovateľského a stavebného sektora a vyšším predajným cenám napriek tomu, že vysoké úrovne dovozov ocele pretrvávajú,“ komentovala materská spoločnosť hospodárske výsledky košickej pobočky.

Rozhodujúcim faktorom vyšších tržieb a tým aj zisku bol pritom práve výrazný nárast predajných cien ocele. Ani rezort financií a ani samotná firma však neodpovedali na otázku, či rekordné hospodárske výsledky nejako ovplyvnili samotné rokovania o pomoci štátu pri dekarbonizácii.

Minister financií Igor Matovič po májovej návšteve v Pittsburghu uviedol, že dekarbonizácia výroby je jediný spôsob ako zabezpečiť budúcnosť U.S. Steel v Košiciach. Znamenalo by to výmenu vysokých pecí na koks za elektrické pece.

Investícia za miliardy

Výšku investície v prípade výmeny dvoch takýchto pecí a s tým súvisiacich liniek odhadol na približne 1,5 miliardy eur. „Je na mieste sa rozprávať, či by tento kľúčový výrobca a zamestnávateľ na východe Slovenska dostal pomocnú ruku z Fondu obnovy,“ doplnil.

Spoločnosť U. S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U. S. Steel Corporation.

V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel. Momentálne má takmer 9 400 zamestnancov a ročne vyrobí 4,5 milióna metrických ton ocele.