Do priemyselného parku Ferovo mieri investor s výrobou fotovoltaických panelov, vzniknú pracovné miesta

Do priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou mieri ďalší investor. Výrobu fotovoltaických panelov plánuje spustiť košická spoločnosť Agora Solar, a.s.

V prvej etape chce investovať zhruba 3,5 milióna eur a do roku 2025 pri plnej prevádzke zamestnať 50 ľudí. Prenájom mestskej priemyselnej budovy spoločnosti schválili na štvrtkovom zastupiteľstve vranovskí mestskí poslanci.

Nájomná zmluva na 10 rokov

Košická spoločnosť bola jediným uchádzačom, ktorý reflektoval na mestom vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž. Nájomná zmluva bude uzavretá na 10 rokov s možnosťou predĺženia na rovnaké obdobie. Samospráva by mala za prenájom priemyselnej haly od spoločnosti ročne dostávať 43-tisíc eur, ďalších necelých 470 eur za pozemok, na ktorom má vzniknúť nová výrobná hala.

„Obdobie pandémie so sebou prináša aj neistotu. Predovšetkým firmy, ktoré pripravujú nové podnikateľské zámery váhajú investovať. V prípade tejto dcérskej spoločnosti platí, že túto výrobu už realizujú v Nemecku, preto verím, že tento zámer bude úspešný,“ uviedol primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Koncový produkt pre západoeurópsky trh

Ako uviedol predseda predstavenstva Agora Solar Marek Šeba, vranovský priemyselný park si spoločnosť s nemeckým kapitálom vybrala v konkurencii lokalít v Brne v Česku a v Nemecku. Vyrábať v ňom bude koncový produkt určený pre západoeurópsky trh. Celková plánovaná investícia je v prvej etape 3,5 milióna eur, z toho 2,5 milióna pôjde do technológie a milión eur do výstavby haly.

Investor postaví vlastné skladové priestory, dobuduje parkovisko pre personál, plus spevnené a manipulačné plochy. „Verím, že v máji, najneskôr v júni, by sme mali začať pripravovať priamo dostavbu skladových priestorov, ktoré sú pre nás nevyhnutné. Technologické zariadenie už máme predrokované s talianskym partnerom, ktorý by nám ho mal dodať do konca augusta. Predpokladám, že do polovice októbra bude technológia inštalovaná s tým, že výrobu by sme chceli spustiť začiatkom novembra tohto roku,“ vysvetlil Šeba.

Štvorzmenná prevádzka

Spoločnosť plánuje plnú prevádzku spustiť v roku 2024 a postupne bude fungovať na štvorzmennú prevádzku. Vytvoriť chce 50 pracovných pozícií, z nich zhruba 40 až 45 zamestnancov vo výrobe a zvyšok majú tvoriť THP pracovníci.

V roku 2025 počíta firma s 500-tisícovou investíciou na rozšírenie kapacity výrobnej technológie. Do roku 2027 má spoločnosť v pláne ďalšiu investíciu vo výške 5,5 milióna eur. Premietnuť sa má do výstavby druhej výrobnej haly, rozšírenia skladu a nákupu technológie.