Elon Musk reaguje na kritiku demokratov, rozhodol sa predať časť svojich akcií v Tesle

Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk sa chystá predať 10 percent akcií, ktoré vlastní vo výrobcovi elektrických áut. Miliardár to oznámil počas víkendu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Tvrdí, že sa rozhodol vyhovieť kritikom, podľa ktorých neplatí dostatočne vysoké dane.

Musk vlastní v podniku približne 17 percent z jednej miliardy vydaných akcií. Pokiaľ by predal 10 percent akcií pri súčasnej cene okolo 1 170 amerických dolárov (USD) za kus, vynieslo by mu to približne 20 miliárd USD.

Zareagoval na kritiku demokratov

Musk uviedol, že sa bude riadiť výsledkami ankety na Twitteri, v ktorej ho počas víkendu 58 percent z vyše 3,5 milióna hlasujúcich vyzvalo na predaj akcií. Šéf Tesly tvrdí, že anketu zorganizoval v reakcii na výzvy niektorých demokratov, aby miliardári platili dane, keď cena akcií v ich vlastníctve rastie, hoci ich nepredávajú.

Podľa agentúry AP hodnota Muskovho majetku vo forme takzvaných „nerealizovaných ziskov“ predstavuje zhruba 300 miliárd USD.

Riadiť sa chce výsledkami ankety

„V poslednom čase sa veľa hovorí o tom, že nerealizované zisky sú prostriedkom, ako sa vyhýbať plateniu daní. Preto navrhujem predať 10 percent svojich akcií Tesly… Súhlasíte s tým?,“ opýtal sa Musk v sobotu na Twitteri.

Spoločnosť Tesla, v ktorej má Musk prostredníctvom akcií uloženú veľkú časť svojho majetku, mu nevypláca plat v hotovosti. „Mám iba akcie, takže jediný spôsob, ako osobne zaplatiť dane, je predať akcie,“ napísal na Twitteri a dodal, že sa „bude riadiť výsledkami tejto ankety“.