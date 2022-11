Fínska spoločnosť stavia na streche svojho závodu fotovoltaickú elektráreň za takmer 400-tisíc eur

Fotovoltaickú elektráreň dokončuje fínska spoločnosť Peikko Slovakia na streche svojho výrobného závodu v Kráľovej nad Váhom v okrese Šaľa. Elektráreň podľa tlačovej správy pokryje približne 10 percent jej ročnej spotreby elektrickej energie. Investícia vo výške takmer 400-tisíc eur zabezpečí lepšiu ochranu pred volatilitou cien elektrickej energie a zemného plynu.

Návratnosť pri súčasných cenách energií je podľa spoločnosti odhadovaná na menej ako päť rokov. „V čase prebiehajúcej energetickej krízy v Európskej únii, keď ceny energií majú najvyšší podiel aj na raste inflácie, sme tomuto zelenému projektu určili najvyššiu prioritu,“ uviedol Milan Ďurčovič, generálny riaditeľ Peikko Slovakia, ktorá inštalovala fotovoltický systém tvorený 960 solárnymi panelmi, tromi prevodníkmi a takmer 500 optimalizátormi. Monitorovanie a individuálna správa jednotlivých panelov zvyšuje energetickú účinnosť celého systému až o 10 percent oproti štandardným fotovoltaickým elektrárňam. „Odhadovaná produkcia elektrickej energie by mala dosiahnuť do 430 MWh ročne a celá bude spotrebovaná v našom závode,“ dodal Ďurčovič.

Do distribučnej siete sa podľa generálneho riaditeľa nepripoja ako zdroj, ale ak vyrobenú elektrinu nebudú schopní vo výrobe spotrebovať, čo by sa však vraj udiať nemalo, budú niektoré panely automaticky odstavené. Systém bude fungovať plne automaticky. Okrem toho spoločnosť v týchto týždňoch vybudovala v areáli firmy vlastné zásobníky LPG s objemom 20 metrov kubických a pracuje aj na tom, aby časť spotreby zemného plynu nahradila alternatívnymi zdrojmi. „Sme jednou z prvých výrobných prevádzok skupiny Peikko mimo Škandinávie, kde sa fotovoltika spúšťa do prevádzky,“ prezradil Milan Ďurčovič.