Firma Schüle Slovakia preinvestuje na Spiši milióny eur, vzniknúť môže až 130 pracovných miest

Investičný zámer spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o., by mohol na Spiš priniesť 130 nových pracovných miest. Firma, ktorá viac ako dvadsať rokov pôsobí v Poprade, plánuje v priemyselnej zóne v Levoči zriadiť novú prevádzku. Zameraná bude na výrobu hliníkových odliatkov tlakovým odlievaním.

Celkové oprávnené náklady na projekt predstavujú 18,5 milióna eur. Firma už požiadala štát o investičnú pomoc vo výške 3,9 milióna eur. Z toho 1,9 milióna eur by malo byť vo forme úľavy na dani z príjmov, zvyšné dva milióny eur by mali ísť na vytvorenie nových pracovných miest. Ministerstvo hospodárstva SR s pomocou súhlasí, návrh sa dostal do medzirezortného pripomienkového konania.

Investičný zámer s názvom Greenfield plánuje spoločnosť realizovať v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči, výrobu chce začať v roku 2023. Ako sa uvádza v materiáloch k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, prevádzku chce spoločnosť vybudovať na pozemkoch, ktoré si na začiatku plánuje prenajímať od mesta, neskôr nevylučuje ich kúpu.

Práca aj pre vysokoškolsky vzdelaných

V rámci realizácie zámeru plánuje firma do roku 2023 vynaložiť minimálne 12,5 milióna eur v podobe oprávnených investičných nákladov na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení. Súčasne plánuje v rozpätí rokov 2023 až 2027 vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v hodnote 6 miliónov eur.

Nové pracovné miesta v priamej súvislosti s investičným zámerom by mali vzniknúť v rokoch 2023 až 2026. Vzhľadom na plánovanú automatizáciu, digitalizáciu a robotizáciu výrobných procesov by 27 percent zamestnancov v Levoči malo byť s vysokoškolským vzdelaním.

Pôjde najmä o IT inžinierov. Plánovaná investícia by mohla pomôcť zlepšiť situáciu v okrese Levoča, ktorý je dlhodobo vedený v zozname najmenej rozvinutých okresov.

Výroba pre export

V novej prevádzkarni sa budú vyrábať hliníkové odliatky pre automobilový priemysel, pneumatické systémy a pre zariadenia na výmenu tepla. Celá produkcia bude určená na export, a to na trh Európskej únie.

Tlaková zlievareň nemeckej spoločnosti Schüle začala svoju činnosť v Poprade v roku 1999. Na výrobnej ploche s rozlohou 10-tisíc metrov štvorcových vyrába tlakové odliatky z rôznych typov hliníkových zliatin. Firma v Poprade zamestnávala v roku 2019 v priemere 356 pracovníkov.

Dosiahnutý zisk skupiny Schüle predstavoval v roku 2019 viac ako 1,3 milióna eur pri obrate 97 miliónov eur. V prevádzkarňach v Nemecku, Poľsku a Slovensku zamestnáva dokopy približne 740 ľudí.