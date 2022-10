Investície do obranného priemyslu, ako aj výcviku vojakov sú vkladom do našich obranných kapacít. Uvádza to Ministerstvo obrany SR v súvislosti s návštevou štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera viacerých podnikov domáceho obranného priemyslu a vojenského výcvikového priestoru v Kamenici nad Cirochou na východe Slovenska.

Ako informovalo Ministerstvo obrany SR na sociálnej sieti, Majer navštívil v Moldave nad Bodovou Majer opravárenský podnik Konštrukta-Defence, kde sa opravuje a modernizuje vojenská technika pre Ozbrojené sily SR. V podniku sa už naplno využívajú novozrekonštruované výrobné haly a v krátkom čase tam vybudujú aj servisné stredisko pre obrnené vozidlá 8 x 8 Patria, ktoré Slovenská republika obstarala pre potreby napĺňania záväzku budovania ťažkej brigády.

Rozširovanie výroby sa bude týkať aj výrobnej prevádzky ZVS holding v Snine, kde sa vyrába telo pre 155 mm muníciu pre húfnice. V meste tak vniknú nové pracovné miesta. Štátny tajomník ministerstva obrany navštívil aj vojenský výcvikový priestor v Kamenici nad Cirochou, kde v spolupráci s Armádou Českej republiky aktuálne prebieha vojenské cvičenie – Clear Sign 2022. Do infraštruktúry tamojších priestorov sú taktiež plánované investície, vďaka ktorým sa vytvoria vojakom ešte väčšie možnosti na kvalitnú prípravu a výcvik.