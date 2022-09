Koľko by Slovalco stálo opätovné spustenie pecí? Mimoriadnu pomoc odmieta, od štátu potrebovalo niečo iné

Prípadné opätovné spustenie pecí v hlinikárni Slovalco bude trvať niekoľko mesiacov a vyžiada si investíciu vo výške takmer 100 miliónov eur.

Fabrika v tejto súvislosti opätovne odmietla, že na svoje ďalšie fungovanie žiada od štátu mimoriadnu pomoc v hodnote stoviek miliónov eur zo štátneho rozpočtu a taktiež fakt, že radšej špekulatívne predala kontrakt na elektrickú energiu s vidinou vysokého zisku, ako by mala pokračovať s výrobou.

„Akcionári chcú, aby Slovalco vyrábalo hliník aj naďalej. Ak by bolo cieľom zarobiť na elektrickej energii, výrobu by sme odstavili už pred rokom a pristúpili by sme k prepúšťaniu zamestnancov. Nestalo sa tak. Slovalco síce bolo nútené odstaviť 40 % svojej výroby, ale k prepúšťaniu nedošlo, nakoľko sme verili, že vláda splní svoje pred aj povolebné sľuby a Slovalco bude môcť vyrábať hliník aj ďalšie roky,“ uviedla spoločnosť.

Ďalšia výroba by bola neudržateľná

Ako objasnila, vďaka príjmom z predaja elektrickej energie bude môcť bezpečne odstaviť a zakonzervovať pece. Financie budú použité aj na odstupné pre zamestnancov. Najväčšia časť príjmov má slúžiť ako finančná rezerva na prípadný reštart výroby. Ak by Slovalco s výrobou pokračovalo, skončilo by v stámiliónových stratách.

„A práve preto sme výrobu odstavili, nakoľko bez novelizácie zákona o obchodovaní s emisnými kvótami by bolo ďalšie fungovanie ekonomicky neudržateľné,“ argumentuje fabrika.

Peniaze z Envirofondu ostali nevyužité

Elektrická energia, ktorú Slovalco nakupuje, je drahá z dôvodu vplyvu obchodovania s emisnými povolenkami. Slovensko dostáva každoročne od Európskej únie zadarmo povolenky v hodnote stoviek miliónov eur, tie potom ďalej predáva.

Príjmy z predaja putujú do Envirofondu, ktorý ich môže použiť výlučne na kompenzovanie priemyselníkov či zelené projekty. Dovedna takto Envirofond zarobil viac ako miliardu eur, z ktorej však podľa Slovalca drvivú väčšinu nevyužil ani na jeden zo spomenutých cieľov.

„Nejde tak o peniaze zo štátneho rozpočtu alebo mimoriadnu pomoc, ako to tvrdia niektorí politici. Slovalco žiadalo a aj dnes žiada iba o prijatie rovnakej legislatívy, aká je účinná v iných priemyselných krajinách únie. Od tohto zákona závisí, či fabriky ako Slovalco svoju výrobu v budúcnosti naštartujú. Dovtedy Slovensko stráca svoju sebestačnosť a bude odkázané na import komodít aj z krajín ako je Rusko či Čína,“ uzavrela spoločnosť.