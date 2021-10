Mnohé firmy na Slovensku obmedzujú výrobu. Hrozí, že nebudú mať na výplaty?

Situácia v mnohých slovenských priemyselných podnikoch sa v dôsledku vysokých cien energií stáva kritická. Na utorkovej tlačovej konferencii to konštatovali predstavitelia Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Vysoké ceny mnohých komodít

Firmy trápia aj ceny emisných povoleniek a mnohých komodít, ako napríklad hliníka, medi, či ropy. Ak pritom tento trend bude pokračovať, bude mať podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora zásadný vplyv na konkurencieschopnosť Slovenska.

Situácia slovenských fabrík je podľa neho špecifická v tom, že ich znevýhodňujú už pôvodne vysoké ceny elektriny aj plynu. Tie sa podľa neho pohybujú vysoko nad priemerom Európskej únie. To všetko spôsobuje obmedzovanie výroby firiem na Slovensku.

Firmy nebudú mať na platy

„Tie podniky, ktoré obmedzujú výrobu, to je prvý krok, druhý je odstavenie výroby, to znamená, že ľudia neprídu do roboty a fabriky nebudú mať na platy,“ uviedol k aktuálnej situácii predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Obáva sa pritom nedostatku plynu v Európe a kritizoval aj situáciu v súvislosti s Envirofondom. „Guma sa dá naťahovať, kým nepraskne,” odkázal rezortu životného prostredia, ktorý má fond pod kontrolou.

Podľa neho vláda vie, ako má túto situáciu riešiť, mala by preto prijať rázne kroky a zároveň upozorniť orgány Európskej únie, aby konali.