Kremský vyzval Sulíka, aby zmysluplne podporil elektromobilitu a nesústredil sa iba na vodík

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO) vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby nepremrhal peniaze a dotácie na podporu elektromobility využil rozumne.

Zmysluplná podpora elektromobility

Slovensko sa podľa poslanca k tomu zaviazalo, musí to ale robiť zmysluplne, aby nielen dodržalo zelené ciele, ale zároveň aj podporilo čistejší vzduch v mestách a rozvoj podnikania.

„Vyzývam ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby podporu nákupu elektromobilov nasmeroval k taxikárom, rozvozcom jedla a kuriérskym spoločnostiam, ale aj nákupu elektroautobusov a rozširovania nabíjacích staníc mimo Bratislavy,“ informoval vo štvrtok Kremský v tlačovej správe.

Ministerstvo hospodárstva uvažuje použiť časť nevyčerpaných eurofondov na dotácie elektromobilov a plug-in hybridov.

„Minister Sulík by sa už mal konečne prestať sústreďovať len na vodík a sledovať európske trendy. Kľúčové bude ako sa tieto financie využijú,“ uviedol predseda hospodárskeho výboru.

Rozvoj cestovného ruchu

„Ak to skončí najmä pri dotáciách na súkromné autá za zhruba 50-tisíc eur, bude to ďalšia premrhaná príležitosť. Rozdávať európske peniaze bohatým, ktorí si kupujú tretie a štvrté drahé auto do rodiny, je nezodpovedné,“ tvrdí Kremský.

Ďalšou oblasťou, kde by mala podpora smerovať, je podľa neho rozširovanie siete nabíjacích staníc, ktorých je nedostatok najmä v menších mestách na strednom a východnom Slovensku.

„Ich nedostatok bráni rozvoju elektromobility, ale aj cestovného ruchu v lokalitách, kde za nabíjačkou treba cestovať aj 50 a viac kilometrov. Dôležité je podporovať najmä inštalovanie rýchlonabíjacích staníc, ktoré obslúžia viac zákazníkov,“ dodal predseda hospodárskeho výboru.