Leyard rozširuje výrobu LED panelov v Záborskom, plánuje vytvoriť aj desiatky nových pracovných miest

Spoločnosť Leyard Europe, s.r.o. rozširuje výrobu LED panelov v priemyselnom parku Záborské. Vzniknúť by mala nová výrobná hala, ale aj skladové priestory. Celkovo plánuje firma v prešovskom okrese preinvestovať minimálne 10,256 mil. eur a do roku 2026 vytvoriť 49 nových pracovných miest. Projekt by mal podporiť aj štát.

Ako vyplýva z materiálu predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie, investičná pomoc by mala predstavovať 1,225 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Ministerstvo hospodárstva SR s poskytnutím pomoci súhlasí, konečné slovo však bude mať vláda.

Plánovanie ukončenie

Rozšírenie výrobných kapacít už existujúceho závodu zahŕňa obstaranie nových výrobných technológií, pričom investičný zámer počíta aj s postupným prechodom na trojzmennú prevádzku päť dní v týždni od roku 2021 a sedem dní v týždni od roku 2026.

Výrobná kapacita v prevádzkarni narastie z 1871 000 000 osadených komponentov ročne na 10377 000 000 osadených komponentov ročne. Práce na investičnom zámere začali už v októbri minulého roku. Ukončenie je naplánované na rok 2023 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v roku 2026.

Svetový líder v audiovizuálnych technológiách

Leyard Europe je súčasťou skupiny Leyard. Tá vznikla v roku 1995 v Čínskej ľudovej republike a je svetovým lídrom v audiovizuálnych technológiách.

Zameriava sa na výskum a vývoj technológií a inovatívnych produktov, ich výrobu, predaj a servis, a to najmä na poli inteligentných displejov, osvetlenia, či nových prístupov k rozšírenej a virtuálnej realite. Skupina pozostáva z viac ako 30 holdingových spoločností, zamestnáva vyše 5 000 pracovníkov, z toho nad 700 mimo územia pevninskej Číny.