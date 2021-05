Matovič rokuje v Pittsburgu o budúcnosti U. S. Steelu Košice, chce z neho urobiť ekologického lídra východu

Minister financií Igor Matovič rokuje v Pittsburgu s najvyšším vedením spoločnosti U. S. Steel. Ako informuje expremiér na sociálnej sieti, verí, že o skvelej budúcnosti ich závodu na východnom Slovensku.

„Po rokovaniach s predstaviteľmi U.S. Steel, ktoré som viedol ako premiér, dnes ich budem za slovenskú stranu viesť ako minister financií, pod ktorého spadá plán obnovy … s cieľom urobiť z U.S. Steel Košice okrem ekonomického lídra aj ekologického lídra Východu,“ napísal Matovič.

Rokovania sa budú týkať aj envirocieľov

Ako dodal rezort financií v zverejnenej tlačovej správe, rokovania sa dotknú aj prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku či zníženia emisií skleníkových plynov v priemysle.

„Takéto osobné rokovania sú mimoriadne dôležité a zvlášť s jedným z našich najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Dobrou spoluprácou medzi firmami a štátom vznikne významné partnerstvo, vďaka ktorému dokážeme najlepšie splniť envirociele, ktoré sme si stanovili,“ povedal Matovič.

Investovanie do nových technológií

Z dôvodu nutnosti zníženia skleníkových plynov a emisií musia aj slovenské fabriky, ktoré patria medzi najväčších znečisťovateľov, investovať do nových výrobných technológií. Na dekarbonizáciu je pritom možné využiť viaceré európske finančné zdroje. Vládou schválený plán obnovy počíta pri dekarbonizácii priemyslu so sumou takmer 363 mil. eur.

„Projekty z plánu obnovy výrazne pomôžu zlepšiť situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza. Je to priestor na to, aby znečisťovatelia investovali do najlepších technológií, aké sú momentálne dostupné,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Najvyššie číslo medzi krajinami EÚ

Priemyselná výroba a využívanie fosílnych palív v priemysle je zdrojom 41 % všetkých emisií, ktoré sú vyprodukované na Slovensku, čo je najvyššie číslo spomedzi krajín Európskej únie. Tento vysoký podiel súvisí so štruktúrou ekonomickej produkcie, ale je aj výsledkom zastaraných technológií. Dlhodobým environmentálnym a klimatickým cieľom Európskej únie je zníženie emisií o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.

Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel. V U. S. Steel Košice pracuje približne 10 500 zamestnancov.