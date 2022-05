Minuloročné tržby spoločnosti Duslo rástli, zdražovanie vstupných nákladov sa však odrazilo na poklese zisku

Spoločnosť Duslo, a. s. ukončila minulý rok s nárastom tržieb, no poklesom zisku. Ako sa uvádza vo výročnej správy chemickej fabriky, jej tržby dosiahli 575,8 mil. eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 63 %.

Za týmto výsledkom stojí nárast predajných cien výrobkov a objemu predaja tak u anorganickej, ako aj u organickej chémie. Hospodársky výsledok pred zdanením za uplynulý rok mierne prekročil 6 mil. eur. V roku 2020 pritom atakoval 11,5 mil. eur.

„Hospodársky výsledok pred zdanením poklesol z dôvodu vyšších nákupných cien kľúčovej suroviny – zemného plynu, ako aj nárastu nákupných cien surovín organickej chémie, vyšším osobným nákladom, tvorbou opravnej položky na majetok a tvorbou rezervy na kontrakty, ktoré boli uzatvorené v čase nižšej ceny zemného plynu, a tým aj nižšej predajnej ceny hnojív,“ uvádza sa vo výročnej správe.

Rok 2021 označila chemička za výnimočný a zložitý. Podpísali sa pod to prudký a náhly nárast cien zemného plynu, ale aj elektrickej energie či emisných povoleniek.

„Napriek turbulentným mesiacom sa nám podarilo vzniknutú situáciu ustáť. Na prechodnú dobu sme však boli nútení znížiť výrobu čpavku na technologické minimom, zahájiť prísne úsporné opatrenia vo všetkých oblastiach a postupne sa nám podarilo, aj keď s časovým posunom, zvýšiť predajné ceny hnojív a technických produktov na efektívnu úroveň,“ doplnila.

Celkovo hodnotí firma svoju finančnú situáciu ako stabilnú, zadĺženosť bola na úrovni 49,35 %. Objem investícií bol vlani takmer 33,8 mil. eur, na pracoviskách v Šali, Bratislave a Strážskom pre podnik pracovalo 1 968 ľudí.

Čo sa týka plánov na tento rok, závod odhaduje tržby nad 740 mil. eur, zisk pred zdanením takmer 10,5 mil. eur a investície necelých 40,5 mil. eur. Zároveň však upozorňuje, že situácia okolo ceny zemného plynu, elektrickej energie a emisných povolenie je veľmi nestabilná a neistá.

Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve. V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s. Spoločnosť sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.