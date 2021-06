Na juhu Slovenska nájdu prácu stovky ľudí, Ingram Micro tu buduje nové logistické centrum

Nadnárodná spoločnosť Ingram Micro sa stane jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne južného Slovenska. V logistickom parku v Kostolných Kračanoch v okrese Dunajská Streda plánuje postupne zamestnať 1 300 ľudí.

Rakúsky developer GO ASSET vo štvrtok za prítomnosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka prezentoval dokončenie nosnej konštrukcie novej 450 metrov dlhej haly pre Ingram Micro s rozlohou 55-tisíc metrov štvorcových. Budova je vybavená solárnymi panelmi na streche, dobijacími stanicami pre elektrické vozidlá a zelenými prvkami.

Napojenie na železničný terminál

Objekt má prístup k železničnému prekládkovému terminálu METRANS a už dnes sa počíta s distribúciou produktov z tohto miesta do viac ako desiatky krajín. Uvedenie do prevádzky je v pláne do konca tohto roka.

Minister Richard Sulík povedal, že v regióne sú tisícky ľudí, ktorí dennodenne cestujú za prácou viac ako sto kilometrov alebo do zahraničia, čo negatívne ovplyvňuje aj rodiny.

Práca príde k nim

„Teraz budú môcť pracovať tu. Nie je správne, že ľudia musia cestovať za prácou. Práca má prísť k nim,“ uviedol Richard Sulík. Odchody za prácou do Maďarska, Bratislavy alebo na týždňovky do Viedne potvrdil aj starosta Kostolných Kračian Ladislav Gódány. Podotkol, že väčšina pracovných miest v logistickom parku je určená pre ženy.

Spoločnosť Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services už začala s náborom ľudí do svojej prevádzky.