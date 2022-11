Na rokovaní tripartity dohodli pomoc pre energeticky náročné podniky, použijú výzvu vo výške 40 miliónov eur

Hospodárska a sociálna rada SR sa dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom do konca tohto roka. Po pondelkovom rokovaní tripartity o tom informovali predstavitelia štátu, zamestnávateľov a odborov.

„Použijeme výzvu ako to bolo v minulosti vo výške 40 mil. eur pre energeticky náročné firmy, je to niečo, čo je notifikované, je to niečo, čo vieme rýchlo využiť, ešte tento rok,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Pomoc by sa mohla týkať približne 120 podnikov, ktoré priamo zamestnávajú okolo 50 tisíc pracovníkov.

Financie vedia vyplatiť rýchlo

„Ide nám o to, aby sme ekonomiku previedli krízou a zabezpečili patričnú podporu zamestnávateľov,“ zhodnotil predseda vlády Eduard Heger. Dohodnutú pomoc označil za rýchlu, efektívnu a adresnú.

Minister práce Milan Krajniak ocenil, že prišlo k dohode všetkých sociálnych partnerov, schému pomoci považuje za dobrú nielen vzhľadom na počet zamestnancov, ktorých sa bude týkať, ale aj z hľadiska toho, že je odskúšaná a že potrebné finančné prostriedky vedia vyplatiť rýchlo.

Štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek zdôraznil, že pomoc je aj rozpočtovo zodpovedná a spravodlivá.

Čakajú ich ešte ďalšie rokovania

Zamestnávatelia dohodu na úrovni tripartity privítali, upozornili však, že ich čakajú ďalšie rokovania. „Čaká náš ďalšia etapa, urobiť poriadok s cenami energií na budúci rok,“ povedal prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev.

Podľa neho je nevyhnuté, aby tieto riešenia boli porovnateľné s návrhmi iných európskych štátov a aby boli prijaté rýchlo. Ak sa tak nestane, hrozí, že časť podnikateľov situáciu, ktorá nastane začiatkom budúceho roka, nebude vedieť zvládnuť.

Pozitívne vníma dohodu aj Konfederácia odborových zväzov SR. Ich prezidentka Monika Uhlerová vyzdvihla najmä fakt, že pomôže udržať zamestnancov a ľudia nebudú konfrontovaní s hromadnými prepúšťaniami.