Na Slovensku sa v marci predalo viac ako 7-tisíc nových áut, ide o medziročný nárast

Na Slovensku sa v marci tohto roka predalo 7 476 nových osobných automobilov. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 14,3 %. Vyplýva to z údajov zverejnených zverejnených Európskym združením výrobcov automobilov (ACEA). Za prvé tri mesiace aktuálneho roka dosiahli predaje nových osobných áut na Slovensku hodnotu 19 221. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka to bolo 15 402. Medziročný nárast tak predstavuje takmer 25 %.

Celkovo podľa údajov združenia klesli v marci registrácie osobných áut v Európskej únii o 20,5 %, pričom sa dohromady predalo 844 187 kusov vozidiel. Dôvodom poklesu sú predovšetkým pokračujúce prerušenia dodávateľského reťazca, ktoré ešte viac zhoršila ruská invázia na Ukrajinu. Väčšina krajín tak zaznamenala dvojciferný pokles predaja, vrátane kľúčových trhov, ktorými sú Španielsko (- 30,2 %), Taliansko (- 29,7 %), Francúzsko (-19,5 %) a Nemecko (-17,5 %).