Na slovenských stavbách by malo byť dostatok cementu, problémom sú vyššie náklady za energie o 100 percent

Slovenské cementárne kapacitne dostatočne vykryjú potrebu domáceho stavebníctva vzhľadom na rast cien stavebných materiálov. Podľa bývalého dlhoročného predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Považská cementáreň, a. s., Ladce Antona Barcíka osobitne potrebujú riešiť palivovo-energetické zdroje a vysoké ceny vstupov, najmä elektrickej energie.

Vyššie náklady o 100 percent

„Oproti minulému roku len naša firma má za energie tento rok vyššie náklady o sto a viac percent. To sa musí presadiť v tvorbe cien, preto vítam, že treba otvoriť staré zmluvy a nájsť metodiku na nárast cien pre stavebné spoločnosti,“ povedal Barcík.

Potvrdil, že ich partneri do nových projektov za stabilné ceny nie sú ochotní ísť. „Toto nie je problém len Slovenska, je to všeobecný problém. Možno by pomohol model z Nemecka, kde podľa ich metodiky dohodnutá cena platí v deň podpisu, avšak to neznamená svojvôľu dodávateľa,“ uviedol Barcík s tým, že dodávateľ, ktorý objektívne preukáže vyššie náklady, tak ich môže premietnuť do vyššej ceny.

Náklady s emisiami oxidu uhličitého

Stavebníctvo je podľa bývalého šéfa a v súčasnosti predsedu dozornej rady Považskej cementárne zaťažované aj nákladmi v spojitosti s emisiami oxidu uhličitého (CO2). „Európska únia vystupuje ako vlajková loď proti klimatickej zmene. To je fajn, ale práve v tejto oblasti vnímame, že je to viac v politickej rovine ako v reálnom hospodárskom živote,“ upozornil Barcík.

Tvrdí, že treba niečo urobiť s vážnou chybou, že do systému obchodovania s emisnými povolenkami vstúpili okrem spotrebiteľov aj banky a finančné skupiny. To podľa neho vôbec nemá žiadny vplyv na riešenie ekologickej klímy. „Toto, žiaľ, ovplyvňuje celú nákladovosť v tejto oblasti a o tejto agende môžeme hovoriť viac v súvislosti s finančnými operáciami, alebo so špekuláciami ako s ochranou klímy,“ podotkol.

Potreba investícií do nových technológií

Slovensko a ďalšie krajiny by sa podľa Barcíka mohli pripojiť k iniciatíve Poľska na zmenu tejto agendy, aby do systému obchodovania s emisiami boli zaradení iba tí, ktorí ich spotrebvávajú. „Doteraz táto agenda prináša iba nestabilitu a vyššie výrobné náklady a do toho ešte nešťastne vstupuje Európska komisia, umelo vytvára nedostatkový stav a nahráva finančným skupinám,“ tvrdí predseda dozornej rady Považskej cementárne.

Dosiahnutie plánovanej uhlíkovej neutrality do roku 2050 podľa neho bez investícií do nových technológií nebude možné. „Investície môžu byť cielene a správne realizované len ak tento systém bude stabilný, aby boli smerované do znižovania CO2,“ dodal Barcík. Pripomenul ambiciózny návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby táto agenda bola zrušená, čo by bolo prínosom na celkové náklady výroby stavebných materiálov.