Nitriansky Mühlbauer plánuje na Slovensku ďalšiu expanziu, zamestná stovky ľudí

Spoločnosť Mühlbauer plánuje na Slovensku ďalšiu expanziu. Pri príležitosti otvorenia nového technologického centra pre new energy v Nitre to potvrdili predstavitelia firmy.

Aktuálne v Nitre zamestnávajú okolo 400 pracovníkov, výhľadovo by sa mal tento počet podľa riaditeľa Ladislava Paškrtu zdvojnásobiť.

Firma prináša high tech

Ďalšie investície sú pritom plánované už na budúci rok. Na otvorení centra sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý vyzdvihol pôsobenie Mühlbaueru na Slovensku.

„S touto firmou prichádza do našej krajiny skutočný high tech. Vyrábajú špičkové produkty, vyvíjajú si ich sami, to je budúcnosť, to je tá priemyselná budúcnosť Slovenska,“ uviedol minister. Zároveň ocenil, že na Slovensku vytvárajú pracovné miesta s maximálnou pridanou hodnotou a prinášajú stabilitu.

Dlhodobé plány

Podnik má podľa neho u nás dlhodobé plány. Dnes otvorené centrum podporil aj štát formou investičnej pomoci vo výške 3 miliónov eur, ktorú schválila ešte predchádzajúca vláda v októbri 2019. Investícia dosiahla minimálne 12 miliónov eur a priniesla 70 nových pracovných miest.

Skupina Mühlbauer patrí k svetovým lídrom v oblasti výroby a vývoja strojov, technológií a bezpečnostných riešení. Na Slovensku sa firma etablovala v roku 2007.