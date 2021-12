Nové chemické predpisy EÚ výrazne ovplyvnia Slovensko, z trhu majú byť vylúčené tisíce produktov

Navrhované nové chemické právne predpisy Európskej únie budú mať výrazný dopad aj na slovenské fabriky. Ako upozorňuje Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, ak totiž sektor chce splniť ciele Európskej zelenej dohody, z trhu by malo byť vylúčených okolo 12 000 chemických produktov.

To predstavuje 25 až 40 percent z celkového portfólia chemických výrobkov spracovávaných v chemickom a následných priemysloch Európskej únie. V mnohých prípadoch pritom náhrady uvedených produktov nie sú v súčasnosti známe a dostupné.

Rana pre automobilový priemysel

„Očakáva sa, že najvýraznejšie budú ovplyvnení následní užívatelia, predovšetkým výrobcovia plastov, lepidiel a tmelov, náterových látok a farieb, pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. V slovenských podmienkach to znamená, že budú zasiahnutí hlavne subdodávatelia automobilového priemyslu,“ uviedol prezident zväzu Roman Karlubik.

Chemický sektor na Slovensku by musel nahradiť veľké množstvo chemických látok, ktoré by spadli do navrhovaných nových kategórií nebezpečnosti, menej nebezpečnými dostupnými alternatívami. To by si však vyžiadalo dodatočné náklady a investície a predstavovalo negatívny dopad na zamestnanosť.

Štvrtý najväčší výrobný priemyselný sektor v Európe je pripravený spolupracovať s Európskou komisiou a členskými štátmi na potrebných zmenách, potrebujú však nový plán transformácie.

Výrazný zásah do HDP

Ten by mal podľa Karlubíka čo najskôr jasne definovať zoznam látok, ktoré majú byť nahradené a tiež zahŕňať reálny časový harmonogram a opatrenia, ktoré umožnia odvetviu vyvinúť substitúcie, odskúšať ich, vypracovať ich technológie výroby a zrealizovať investície. To je však v najbližšej budúcnosti nereálne.

„Preto sa plán musí zamerať na tie produkty, v prípade ktorých by náhrady mohli byť dostupné ako prvé. Zároveň je absolútne nevyhnutné, aby boli sformulované odpovede na všetky s tým súvisiace otázky zo strany únie a vytvorená adekvátna, masívna finančná podpora. Samozrejme sa dá v negatívnom prípade očakávať dopad na HDP každej krajiny únie, nevynímajúc Slovensko, kde chemický priemysel tvorí každoročne približne 12 až 15 percent HDP,“ uzavrel Karlubík.