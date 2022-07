Samsung v Galante investuje do produkcie milióny eur a bude mať aj 140 nových pracovných miest

Galantský Samsung Electronics Slovakia investuje v tomto roku do diverzifikácie svojej produkcie 36 mil. eur. Fabrika by v tejto súvislosti mala vytvoriť aj 140 nových pracovných miest. S projektom by mal spoločnosti pomôcť aj štát.

Stimul vo výške 9 miliónov eur

Podľa materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania navrhuje Ministerstvo hospodárstva SR stimul vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 9 mil. eur. Podporu musí schváliť vláda.

„V rámci investičného zámeru dôjde k rozšíreniu výrobného programu prostredníctvom investície do nových výrobných technológií, za účelom uvedenia úplne nových modelov veľkoplošných TV a monitorov,“ uvádza sa ďalej v materiáli.

Výroba Micro LED obrazoviek

Finálnym výrobkom budú veľkoplošné zobrazovacie jednotky, vyrábané novou technológiou Micro LED. Výroba prebieha v nepretržitom cykle v trojzmennej prevádzke s výrobnou kapacitou približne 46 kusov za mesiac. Každý produkt má vopred konkrétneho zákazníka.

Pre galantský Samsung bol rok 2021 jedným za najúspešnejších. Po niekoľkých rokoch sa totiž spoločnosti podarilo zastaviť pokles tržieb i zisku. A kým sa v roku 2020 oba ukazovatele medziročne znížili o asi 10 % a závod sa dostal na najhoršie čísla v rámci svojho pôsobenia na Slovensku, vlani zaznamenal podľa verejne dostupných registrov výrazný rast. Tržby firmy sa zvýšili o 30 % a dosiahli 1,632 mld. eur. Zisk podniku išiel hore o 24 % na 56,93 mil. eur.