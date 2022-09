Novelizácia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dá viacerým fabrikám nádej na opätovný reštart

Ak štát prijme novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, predíde problémom v priemysle, ktorý je hnacím motorom slovenskej ekonomiky.

Nastavenie výšky kompenzácií

Novelizácia dá podľa tlačovej správy zverejnenej hutníckou spoločnosťou Slovalco, jej, ako aj ostatným fabrikám, ktoré pre nečinnosť vlády už odstavili svoju výrobu, nádej na opätovný reštart.

„Novelizácia zákona štát nestojí, ani nebude stáť, žiadne peniaze. Bez novelizácie zákona však utrpí nielen zamestnanosť či životné prostredie, ale aj štátny rozpočet,“ konštatuje Slovalco s tým, že nikdy od vlády ani jej predstaviteľov nežiadali financie na pokrytie zvýšených nákladov za elektrickú energiu. O takúto pomoc pritom podľa vyjadrenia fabriky, ani nikdy žiadať nebudú.

Hutnícka spoločnosť volá po predvídateľnom rámci a nastavení výšky kompenzácií nepriamych CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín Európskej únie. Práve nízke kompenzácie sú podľa nej dôvodom odstavovania výroby v energeticky náročných podnikoch.

Predaj emisných povoleniek

Tieto kompenzácie nie sú vyplácané zo štátneho rozpočtu, ale z peňazí, ktoré štát zarobil predajom emisných povoleniek, takže kompenzácie sú vyplácané priamo z peňazí, ktoré zaplatili samotné fabriky.

„Ak by vláda, a najmä minister financií Igor Matovič, predložila novelu, ktorá by upravovala výšku kompenzácií, ešte pred rokom alebo dvoma, Slovalco by dnes malo zakontrahovanú elektrickú energiu na roky dopredu a energetická kríza by sa ho žiadnym spôsobom nedotkla. Bez predvídateľných rámcových podmienok sme však kontrakt na elektrickú energiu uzavrieť nemohli a čakali sme na rozhodnutie Igora Matoviča, ktorý novelizáciu zákona viac ako 2 roky blokoval,“ tvrdí fabrika.

Hlinikáreň Slovalco v polovici augusta informovala, že sa rozhodla ukončiť výrobu primárneho hliníka vo svojom závode v Žiari nad Hronom. Išlo o reakciu na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie. Slovalco z rovnakých dôvodov obmedzilo objem svojej výroby už na prelome rokov 2021 a 2022 na 60 % výrobnej kapacity. Slovalco je konsolidovaná hlinikáreň v rámci spoločnosti Hydro, ktorej 55,3 % vlastní Hydro a 44,7 % Penta Investments.